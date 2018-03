Italia | Di Biagio | ' Non deprimiamoci | è iniziata una nuova era'

Italia - prima amara per Di Biagio : l'Italia perde 2-0 contro l'Argentina : Non parte nel migliore dei modi l'avventura di Luigi Di Biagio sulla panchina dell' Italia . Gli azzurri, infatti, nell'amichevole di lusso disputata a Manchester sono stati sconfitti dall'Argentina ...

L'Italia di Di Biagio è come quella di Ventura : poca cosa. L'Argentina vince 2-0 passeggiando : Troppo poco, per ora, soprattutto contro i top del mondo. Per Di Biagio, i primi 90 dei 180 minuti con cui si giocherà la riconferma non sono stati un buon auspicio.

Italia-Argentina 0-2 - Di Biagio debutta con una sconfitta : Un minuto di silenzio e lutto al braccio anche per gli argentini, che ieri hanno perso René Houseman, campione del mondo del 1978. Di Biagio schiera Chiesa titolare dall'inizio nel tridente offensivo ...

Calcio - amichevole : Argentina-Italia 2-0. Banega e Lanzini puniscono gli azzurri - male la prima di Di Biagio : A Manchester l’Italia non rialza la testa dopo la delusione Mondiale e viene battuta per 2-0 dall’Argentina in un incontro amichevole: a punire gli azzurri, nella seconda metà della ripresa, sono stati Banega, appena entrato in campo, e Lanzini, su assist di Higuain. Una sola occasione nitida per gli italiani, sprecata da Insigne. Nel primo tempo ritmi blandi, la prima vera occasione è di Otamendi, al 17′, che di testa impegna ...

Italia-Argentina 0-2. La prima di Luigi Di Biagio da ct della Nazionale è un flop : Dopo il flop con la Svezia e la mancata qualificazione per i Mondiali, l'Italia riparte con una sconfitta nell'amichevole con l'Argentina. A Manchester finisce 2-0 per l'albiceleste grazie ai gol di Banega e Lanzini, rispettivamente al 30' e al 40' del secondo tempo.I gol. Al 31' del secondo tempo Jorginho perde palle davanti l'area, Banega e Lo Celso triangolano e l'ex interista chiude lo scambio con un sinistro preciso da limite che batte ...

Argentina-Italia 2-0 : Banega e Lanzini rovinano la prima di Di Biagio : MANCHESTER , Inghilterra, - Comincia male, Gigi Di Biagio . L'Italia perde 2-0 a Manchester con l' Argentina e gioca bene soltanto per 20 minuti nella ripresa. Permangono i grossi problemi offensivi ...

Triste Italia - l'Argentina vince passeggiando : Di Biagio 'clona' Ventura e saluta già la panchina azzurra : Nazionale Italiana ancora ben lontana dal compiere una rivoluzione che si discosti davvero dal clamoroso flop contro la Svezia: Di Biagio agli sgoccioli Chi si aspettava una rivoluzione nella ...

Argentina-Italia 2-0 - Di Biagio inizia con un ko : ritmi bassi e poche occasioni - l’esordio non convince [FOTO] : 1/28 LaPresse ...

Italia-Argentina 0-2. La prima di Luigi Di Biagio come ct della Nazionale è un flop : Dopo il flop con la Svezia e la mancata qualificazione per i Mondiali, l'Italia riparte con una sconfitta nell'amichevole con l'Argentina. A Manchester finisce 2-0 per l'albiceleste grazie ai gol di Banega e Lanzini, rispettivamente al 30' e al 40' del secondo tempo.

Argentina-Italia 2-0 - Di Biagio inizia con un ko : ritmi bassi e poche occasioni - l’esordio non convince [FOTO] : 1/28 LaPresse ...

L’Italia sparring partner in scena a Manchester : Messi e Higuain testano gli azzurri di Di Biagio : L’Italia sparring partner in scena a Manchester: Messi e Higuain testano gli azzurri di Di Biagio La Nazionale riparte dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia stasera all’Etihad Stadium di Manchester (ore 20,45) con l’amichevole contro l’Argentina di Messi e Higuain. Nella casa del City di Guardiola l’esordio da commissario tecnico dell’Italia di Gigi […]

Nazionale - Italia-Argentina : Di Biagio lancia Cristante : MANCHESTER - Un affaticamento muscolare del centrocampista del Napoli Jorginho impedisce a Di Biagio il varo della coppia di palleggiatori con Verratti, possibile asse della Nazionale del futuro, ma ...

Italia-Argentina - i motivi per godersela. Da Messi e Martinez a Di Biagio e... : Va bene, lo sappiamo: dopo aver pianto o aver rotto il televisore al triplice fischio di Italia-Svezia vi siete riproMessi di chiudere con la Nazionale per un po'. Avete anche assicurato che non ...

Argentina-Italia - probabili formazioni e ultimissime : Di Biagio sceglie il 4-3-3 per arginare Messi-Higuain-Di Maria : Argentina-Italia, probabili formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio dell’amichevole tra Argentina e Italia, sfida che si svolgerà sul campo neutro di Manchester. Primo test per la Nazionale di Di Biagio. Anzitutto, il Ct azzurro proverà a mettere in serie difficoltà la federazione italiana per puntare ad una possibile e potenziale conferma […] L'articolo Argentina-Italia, probabili formazioni e ...