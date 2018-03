Italia | Costacurta | ' Il 20 maggio saprete chi sarà il nuovo ct della Nazionale'

Italia - Costacurta si sbilancia sul prossimo ct : “ecco la data dell’annuncio” : Brutta sconfitta per l’Italia nella gara amichevole contro l’Argentina, oltre al risultato non ha convinto la prestazione, così come le scelte di Di Biagio, diminuiscono sempre di più le speranze di una possibile conferma. Ecco le dichiarazioni di Costacurta sul possibile futuro: “Il 20 maggio saprete chi sarà il nuovo allenatore della Nazionale. Se c’è possibilità di prendere qualcuno più bravo di Di Biagio, ma non penso ...

Panchina Italia - l’esilarante commento di Costacurta su Ancelotti : Panchina Italia – Il Ct Di Biagio si gioca la conferma nelle prossime due amichevoli ma nel frattempo continua la ricerca ad un nuovo allenatore per giugno, nelle ultime ore importanti aggiornamenti da parte di Costacurta come riporta la Rai: “Di Biagio può essere il nuovo ct anche dopo le amichevoli. E’ un tecnico che conosce perfettamente tutti i ragazzi che sono con le nazionali adesso, ha lavorato benissimo e credo che ...

Calcio - Alessandro Costacurta : “CT dell’Italia entro giugno. Conte - Mancini o Di Biagio” : Alessandro Costacurta ha ristretto la rosa dei possibili CT della Nazionale. L’Italia, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, ha bisogno di una guida forte: “Contiamo di nominare il nuovo CT entro giugno. Conte, Mancini o Di Biagio? I nomi sono questi, non si esce da questi nomi. Non ho mai detto di preferire su tutti Conte. Ho solo detto che avendo già lavorato con la Nazionale, ha i parametri giusti. Ha fatto bene, oltre tutto ...

Calcio - Antonio Conte prossimo CT dell’Italia? Alessandro Costacurta : “Quello che può fare meglio. Gattuso? Non ora” : Antonio Conte sarà il prossimo CT della Nazionale Italiana di Calcio? Da Bratislava arriva un’investitura per il tecnico pugliese, direttamente da Alessandro Costacurta che sta sondando il terreno a caccia del nuovo CT. L’ex difensore è in Slovacchia per rappresentare la FIGC al Congresso UEFA e ha espresso chiaramente la propria preferenza: “Tra i potenziali selezionatori è quello che, per me, potrebbe fare meglio. E ...

Panchina Italia - indizio di Costacurta : “Conte il profilo migliore” : Panchina Italia – Al momento la Panchina dell’Italia è stata affidata a Gigi Di Biagio, l’ex allenatore dell’Under 21 avrà il compito di traghettare la squadra nelle prossime amichevoli. Poi in Panchina arriverà un allenatore con maggiore esperienza, in questo senso sono arrivate dichiarazioni molto importanti da parte di Alessandro Costacurta come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “Avete fretta, ma lo ...