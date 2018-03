Italia-Argentina 0-2 Buffon e poco più

huffingtonpost

: La maglia di Argentina-Italia @SkySport - AAlciato : La maglia di Argentina-Italia @SkySport - Vivo_Azzurro : #Nazionale ?? Amichevole: #Argentina ???? vs #ITALIA ???? ? 20.45 CET ?? diretta tv #RaiUno ?? #EtihadStadium,… - Vivo_Azzurro : ???????? #ArgentinaItalia #Italia: Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Verratti, Jorginho, Parolo; Chiesa,… -

(Di sabato 24 marzo 2018) L'"sperimentale" di Di Biagio esce sconfitta dal confronto con l'sperimentata e consolidata del cileno Sampaoli all'Etihad Stadium di Manchester, la casa del City. Etihad: una denominazione doc che non porta fortuna a tutto ciò che ha "" nel nome.Sarà rimasto deluso chi sperava in una vittoria scaccia crisi o quanto meno in un pareggio con una delle compagini favorite per la conquista del titolo mondiale in Russia. Deluso, ma non sorpreso, dato lo spessore tecnico della selezione albiceleste, che già con i sei attaccanti convocati per l'amichevole del 23 marzo schiera un valore di mercato di oltre 400 milioni di euro: una potenza di fuoco incredibile, impensabile per i nostri lidi. E stiamo parlando di una rappresentativa che si permette di escludere due tipetti come Paulo Dybala e Mauro Icardi,graditi al capataz Messi, vero c.t. "ombra" ...