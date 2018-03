Italia | allenamento degli azzurri in vista della sfida con l’Inghilterra

Pallanuoto - Grecia-Italia 5-4 in amichevole. Buon allenamento per il Settebello in vista dell’Europa Cup : Il Settebello è stato sconfitto dalla Grecia nell’amichevole in programma durante il common training con la formazione ellenica in corso di svolgimento ad Atene in vista della Super Final di Europa Cup con il punteggio di 5-4. Il collegiale terminerà domani e gli azzurri faranno rientro in Patria. L’Italia ha iniziato la gara con soli 14 atleti a referto, per i forfait di Bodegas e Nicholas Presciutti, mentre gli ellenici erano a ...