Isola dei Famosi | Franco Terlizzi sbrocca | ' Possono andare a fan**lo Ne ho abbastanza di

“Com’è senza trucco”. Valeria Marini è partita per l’Isola dei Famosi così - poi… Le foto della diva dei baci stellari in Honduras non mentono : la differenza c’è e si vede. Nonostante qualche ‘aiutino’ : È sbarcata in Honduras da meno di una settimana ma Valeria Marini, e non c’è da stupirsi, ha già movimentato l’Isola dei Famosi. Non sono rimasti molti naufraghi, ormai, e dalla produzione avranno pensato (bene) che c’era bisogno di una scossa. E chi meglio della diva dei baci stellari poteva aggiungere pepe al reality? La Marini si è distinta ancor prima di prendere l’aereo per l’Honduras. In diretta, nel ...

L'Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi umiliata da Striscia la notizia : ecco come Video : Il tema del canna gate all'#Isola dei famosi 2018 continua ad essere uno dei più chiacchierati [Video] e discussi a Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci in queste ultime settimane ha mostrato al pubblico molti servizi su questoscandalo che ha visto coinvolto Francesco Monte ma anche Eva Henger che ha accusato l'ex naufrago di aver fumato canne di marjuana in Honduras. Nei servizi di Striscia la notizia, però, è stata tirata in ...

L’Isola dei Famosi cambia programmazione e sfida Carlo Conti : Carlo Conti: l’Isola dei Famosi sfida lo show di Rai 1 La tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi sarà sicuramente ricordata per molto tempo. Principalmente per lo scandalo legato al canna-gate e successivamente per i Continui attacchi da parte di Striscia la Notizia nei confronti della produzione del reality e di Alessia Marcuzzi. Ora, che il reality sembrava aver trovato una certa stabilità, è tornato a smuovere gli animi dei ...

Isola dei Famosi : il nuovo azzardo della produzione : cambio di palinsesto - è scontro con Carlo Conti : Quest'anno l' Isola dei Famosi sembra non avere un attimo di pace. Grazie ai buoni ascolti del reality show i dirigenti Mediaset hanno deciso di allungare di due puntate il programma , ma ciò che ...

Isola dei Famosi 2018 - Stefania Nobile : "Canna-gate? Ne escono male tutti - Monte - Henger e Marcuzzi" : Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, ha affidato, al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, alcune considerazioni sull'ultima edizione dell'Isola dei Famosi 2018 e lo scandalo canna-gate, convinta che la tv di oggi offra situazioni completamente preparate a tavolino: Se i naufraghi hanno fumato uno spinello nell'albergo dove c'erano le telecamere è proprio impossibile che nessuno lo sapesse. L'anno scorso, l'ex televenditrice ...

Perché Striscia la notizia ‘massacra’ l’Isola dei famosi? Ora c’è la risposta. Vanno in onda sulla stessa rete - ma il tg satirico ha dichiarato ‘guerra’ al reality e ad Alessia Marcuzzi dal principio. E adesso è venuta l’ora di rompere il silenzio : Da quando è iniziata l’Isola dei Famosi, Striscia la notizia non ha mai smesso di attaccare Alessia Marcuzzi e la produzione del reality. Il canna-gate, poi, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: reality praticamente ‘massacrato’ ogni sera, tra fuorionda, dichiarazioni di ex naufraghi e filmati inediti. Addirittura la prova dal Var per distinguere, parola per parola, cosa ha risposto Francesco Monte quando ...

L'Isola dei Famosi 2018 - Manuela Villa : "In mano a gente che non sa fare il proprio mestiere" : Manuela Villa, a teatro con Roma! Canti, balli e poesi del popolo di Roma, il nuovo spettacolo di Pier Francesco Pingitore, in scena al Salone Margherita fino all'8 aprile, nel corso di una lunga intervista, al settimanale Vero, ha commentato l'ultima edizione delL'Isola dei Famosi, il reality, vinto nel lontano 2007, quando andava in onda ancora su Rai2:prosegui la letturaL'Isola dei Famosi 2018, Manuela Villa: "In mano a gente che non ...

Cachet Isola dei Famosi stellari : ecco quanto guadagnerebbero a puntata conduttrice e concorrenti : Il quotidiano Libero, negli ultimi giorni, ha rilanciato le indiscrezioni sui Cachet dell'Isola dei Famosi di quest'anno, edizione che passerà alla storia per il cannagate che ha coinvolto Francesco ...

Isola dei Famosi 2018 allungata fino al 20 aprile. Le ultime tre puntate in onda il venerdì : L’Isola dei Famosi 2018 si allunga fino al 20 aprile e le ultime tre puntate andranno in onda il venerdì! Sono queste le ultime notizie che ci arrivano in merito al reality targato Magnolia in onda su canale 5. L’Isola 2018: continua fino al 20 aprile e cambio di palinsesto Quest’anno la 13 edizione del reality più duro dello stivale non smette di regalarci emozioni, in negativo e in positivo. Dopo una lunghissima vicenda, che già metà basta, ...

quanto guadagnano i protagonisti dell'#Isola dei famosi 2018? A quanto ammontano i cachet che vengono sborsati da Mediaset e dalla casa di produzione del reality show per i concorrenti, la conduttrice e i due opinionisti di questa edizione? Una domanda che in tantissimi si stanno facendo sul web e sui social, dove sono curiosissimi di conoscere i cachet ufficiali di tutti i protagonisti di questa tredicesima edizione del reality show

Isola dei Famosi - Bossari : ecco il vero motivo per cui porta l'auricolare Video : Da più di due mesi #Striscia La Notizia si sta occupando quotidianamente de L'Isola dei Famosi 2018 [Video]. Oltre a portare alla luce delle prove sulla vicenda Canna gate, il tg satirico di Antonio Ricci sta cercando di trovare le cosiddette magagne del programma targato Magnolia. Qualche settimana fa è stato mandato in onda un sevizio che riguarda #daniele Bossari. Per gli addetti a lavoro di Striscia e per molti telespettatori, l'opinionista ...

