Isola Alessia Mancini contro Valeria Marini

L'Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi umiliata da Striscia la notizia : ecco come Video : Il tema del canna gate all'#Isola dei famosi 2018 continua ad essere uno dei più chiacchierati [Video] e discussi a Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci in queste ultime settimane ha mostrato al pubblico molti servizi su questoscandalo che ha visto coinvolto Francesco Monte ma anche Eva Henger che ha accusato l'ex naufrago di aver fumato canne di marjuana in Honduras. Nei servizi di Striscia la notizia, però, è stata tirata in ...

Isola - Valeria Marini contro Alessia Mancini : 'La smetti di rompere le sc****e?' : Valeria Marini è sbarcata all'Isola dei Famosi da pochi giorni e già ci sarebbe stato il primo scontro . Valeria sarebbe andata su tutte le furie con Alessia Mancini e avrebbe sbottato: 'La smetti di ...

Perché Striscia la notizia ‘massacra’ l’Isola dei famosi? Ora c’è la risposta. Vanno in onda sulla stessa rete - ma il tg satirico ha dichiarato ‘guerra’ al reality e ad Alessia Marcuzzi dal principio. E adesso è venuta l’ora di rompere il silenzio : Da quando è iniziata l’Isola dei Famosi, Striscia la notizia non ha mai smesso di attaccare Alessia Marcuzzi e la produzione del reality. Il canna-gate, poi, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: reality praticamente ‘massacrato’ ogni sera, tra fuorionda, dichiarazioni di ex naufraghi e filmati inediti. Addirittura la prova dal Var per distinguere, parola per parola, cosa ha risposto Francesco Monte quando ...

Isola dei Famosi 2018/ Alessia Marcuzzi fuori? Un'ex naufraga : "Non sa fare il proprio mestiere" : Isola dei Famosi 2018, nuove e forti accuse da un ex naufrago per Alessia Marcuzzi. Manuela Villa sbotta: "L'Isola è in mano a gente che che non sa fare il proprio mestiere"(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 07:15:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Valeria Marini contro Alessia Mancini : l'inizio di una nuova guerra? : Isola dei Famosi 2018, scoppia lo scontro tra Valeria Marini e Alessia Mancini: "Hai la sindrome del capetto". È l'inizio di una nuova guerra in Honduras?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 23:10:00 GMT)

Isola - giorno 60. Valeria contro Alessia Mancini : «La smetti di rompermi le scatole e te ne vai a dormire? Non risulti tanto simpatica» : Isola dei Famosi 2018 - Alessia e Valeria La presenza di Valeria Marini sull’Isola dei Famosi 2018 inizia a farsi sentire: la showgirl, in Honduras assieme ai naufraghi non come concorrente ufficiale, dice la sua su diversi personaggi ed è protagonista di una discussione con Alessia Mancini: “Non risulti tanto simpatica“, le dice lamentandosi di quella che lei stessa definisce “la sindrome del capetto”. Isola dei ...

Isola - giorno 60. Valeria contro Alessia Mancini : «La smetti di rompermi le scatole. Non risulti tanto simpatica» : Isola dei Famosi 2018 - Alessia e Valeria La presenza di Valeria Marini sull’Isola dei Famosi 2018 inizia a farsi sentire: la showgirl, in Honduras assieme ai naufraghi non come concorrente ufficiale, dice la sua su diversi personaggi ed è protagonista di una discussione con Alessia Mancini: “Non risulti tanto simpatica“, le dice lamentandosi di quella che lei stessa definisce “la sindrome del capetto”. Isola dei ...

Isola dei Famosi 2018 : Valeria Marini contro Alessia Mancini : La Marini accusa l'ex letterina di Passaparola: "Devi sempre fare tutto tu, non sei così bella e nemmeno simpatica"

VALERIA MARINI TRA SIMONE BARBATO E JONATHAN/ Isola dei Famosi 2018 : è scontro con Alessia Mancini! : VALERIA MARINI tra SIMONE BARBATO e JONATHAN all'Isola dei Famosi 2018: la showgirl detta le regole del gioco e SIMONE fa tutto ciò che lei ordina. Il video che sta spopolando.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:32:00 GMT)

“Li abbiamo in dotazione…”. Isola dei famosi - il naufrago spiattella tutto in diretta tv. Panico in studio - Alessia Marcuzzi cerca di riparare - ma il danno è fatto : la sparata che fa tremare il reality : Proseguono le indagini di Striscia la Notizia sull’Isola dei famosi. Dopo il polverone sollevato da Eva Henger con il canna-gate, e le conferme di alcuni naufraghi (Massimo Ceccherini, Giulia Calcaterra e Samantha De Grenet) sul giro di droga che ci sarebbe in Honduras durante i giorni precedenti l’inizio del reality show, il telegiornale satirico è tornato sullo scottante tema del ”cibo”. Nella puntata di giovedì ...

Isola dei Famosi - “Ha rovinato la mia salute”. Isola - la bomba. Non bastavano le mille polemiche di questa edizione - ora - a sparare a zero sul reality rivelando segreti pericolosi - è proprio lei. Alessia Marcuzzi sta per cedere : L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è una delle edizioni più chiacchierate e criticate. Tutto – diciamolo – è iniziato con l’accusa mossa da Eva Henger a Francesco Monte. La ex star del porno ha accusato l’ex tronista di aver consumato marijuana quando il reality non era ancora ufficialmente iniziato e tutti i futuri naufraghi erano nella villa. Monte ha sempre negato ma il caos, ormai, era totale. In tutti i programmi televisivi si è sempre ...

Isola dei Famosi 2018/ "Tutta colpa di Alessia Mancini" : Marco Ferri svela la verità in un fuorionda : Isola dei Famosi 2018, Marco Ferri, ultimo eliminato, in un fuori onda con Elena Morali e Rosa Perrotta, si lascia andare ad uno sfogo su Alessia Mancini.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 16:25:00 GMT)

“Ti pesto!”. Isola - scoppia la rissa. Sale le tensione in Honduras tra due naufraghi. Alessia Marcuzzi costretta a intervenire per evitare il peggio : Si avvicina la finale e Sale la tensione sull’Isola dei Famosi, perché se è vero che l’edizione 2018 non ha consegnato alla storia nessun leader – dichiarato e riconosciuto – come fu lo scorso anno Raz Degan, lo è altrettanto che alcuni naufraghi sono ai ferri corti. Un esempio? L’ultimo momento delle nomination. I naufraghi hanno dovuto fare il nome del concorrente che volevano mandare a casa. E quando è stato il turno di Simone Barbato, ...

Isola dei Famosi 2018/ Alessia Marcuzzi silurata? Una petizione contro la conduttrice ma gli ascolti... : Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi sarà silurata? Sul web è nata una petizione contro la conduttrice a favore del ritorno di Simona Ventura, ma...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:05:00 GMT)