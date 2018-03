huffingtonpost

: Irrilevanza Pd: Renzi contento che la sua linea di opposizione abbia prevalso, ma nel partito ormai ce ne sono alme… - Dome689 : Irrilevanza Pd: Renzi contento che la sua linea di opposizione abbia prevalso, ma nel partito ormai ce ne sono alme… - fchella55 : RT @HuffPostItalia: Irrilevanza Pd: Renzi contento che la sua linea di opposizione abbia prevalso, ma nel partito ormai ce ne sono almeno d… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Irrilevanza Pd: Renzi contento che la sua linea di opposizione abbia prevalso, ma nel partito ormai ce ne sono almeno d… -

(Di sabato 24 marzo 2018) "Tocca a loro: hashtag #toccaaloro". Sono le 11, a Palazzo Madama l'aula ha appena cominciato a votare sul nuovo presidente. L'esito è scontato dopo l'accordo notturno tra centrodestra e cinquestelle: Elisabetta Alberti Casellati. Matteosi affaccia alla buvette per fare colazione con Francesco Bonifazi, Tommaso Cerno e altri fedelissimi. Per ogni domanda, tre parole di risposta, sempre le stesse: "Tocca a loro". Alla fine della maratona sui presidenti,è soddisfatto perché ladida lui impostata subito dopo la debacle elettorale del 4 marzo ha avuto ragione sui fatti e sul Pd. Nel partito però girano musi lunghi."Siamo condannati all'", ci dice un esponente nonano dietro anonimato. E si aspetta che esploda la guerra interna, in vista dell'assemblea nazionale che già sembra slittare addirittura dopo le ...