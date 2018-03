Irama piange ad Amici 2018 dopo la lettera per la nonna morta

lanostratv

: Irama che piange ma canta da dio lo stesso e trasmette tutto quello prova, che ha dentro però non ha ancora quella… - valentina88vale : Irama che piange ma canta da dio lo stesso e trasmette tutto quello prova, che ha dentro però non ha ancora quella… - rip2mynyouth : Irama che piange madonna quanto vittimismo inutile - anita_collini : Mia madre che quando Irama canta piange mi distrugge?? #Amici17 -

(Di sabato 24 marzo 2018)17:si commuove per la suaperscomparsa La puntata di oggi diè stata dedicata interamente agli accessi al Serale, e tutti, compreso, si sono presentati davanti alla commissione della scuola per avere il loro verdetto. Come avvenuto sia per Einar, Carmen, Valentina e Emma, anche all’ex concorrente di Sanremo è statain diretta la suache ha rivolto alla sua. In realtà ciò si è capito soltanto alla fine, quando a fine letera ha menzionato suo nonno e si è firmato come “tuo nipote”. Inizialmente lo scritto è stato rivolto ad una donna dal nome Adri, a cui il ragazzo ha chiesto scusa per non aver pianto quel giorno, e le ha chiesto scusa per non aver mai imparato a scrivere come si deve: d’altronde ha sempre odiato scrivere. A parte le canzoni.ha poi ammesso di aver trascorso un periodo ...