calciomercato

: Inter, si studia il rinnovo di Candreva: tra benefici e scadenze, il punto - calcio24mercato : Inter, si studia il rinnovo di Candreva: tra benefici e scadenze, il punto - sciandra_matteo : RT @corradone91: L'#Inter continua a cercare un centrocampista di quantità, bravo sia a difendere che inserirsi: visto che su #Torreira ci… - AlessioSkriniar : RT @corradone91: L'#Inter continua a cercare un centrocampista di quantità, bravo sia a difendere che inserirsi: visto che su #Torreira ci… -

(Di sabato 24 marzo 2018) L'pensa aldi Antonio. L'esterno offensivo nerazzurro e della Nazionale è in scadenza nel 2020 e la società nerazzurra, come scrive il Corriere dello Sport , vuole prolungare l'accordo con l'ex Lazio per abbassare la quota di ammortamento e di conseguenza far 'sorridere' il bilancio. La firma, per sfruttare l'opportunità nell'esercizio in corso, ...