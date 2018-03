Inter | Lautaro Martinez | il ' giallo' della firma con l' Atletico Madrid

Blastingnews

: Yaque, ag. Lautaro Martinez: 'Inter, possiamo dire che siamo al 100%. È sportivamente stregato dal club' - FcInterNewsit : Yaque, ag. Lautaro Martinez: 'Inter, possiamo dire che siamo al 100%. È sportivamente stregato dal club' - DiMarzio : #Inter, senti #Aguero: '#LautaroMartinez straordinario, una cag... giochi ancora nel #Racing' - FabrizioRomano : Da #Inter solita versione confermata su Lautaro Martinez: tutto già fatto e accordi tutti raggiunti da tempo. Non t… -

(Di sabato 24 marzo 2018) La vicenda del passaggio diall'#si tinge di, ma è unsbiadito. In realta', sebbene l'episodio che ha sollevato più di una polemica in Spagna corrisponda al vero, non condizionera' nella maniera più assoluta il trasferimento del giovane attaccante argentino a Milano VIDEO, ormai definito. In pratica, secondo quando riportato da Marca, principale quotidiano sportivo spagnolo, nel dicembre dell'anno scorsoavevato un accordo con l'. Un accordo privato con i colchoneros Più o meno tre mesi fa, infatti, il puntero classe 1997 era nel mirino dei colchoneros ed il suo arrivo aera molto vicino. La societa' iberica aveva trovato un accordo con l'entourage del giocatore e, quest'ultimo, avevato un pre-contratto per il suo passaggio all'. Occorre precisare che si tratta di una scrittura privata e, ...