INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Un progetto made in Caserta scelto come case study

EA ha realizzato un'INTELLIGENZA ARTIFICIALE che ha imparato a giocare a Battlefield : La divisione di ricerca di EA, denominata "Search for Extraordinary Experiences (SEED", ha realizzato un'intelligenza artificiale capace di autoapprendimento: essa è infatti riuscita ad imparare da sola come giocare nel multiplayer di Battlefield 1, riporta Kotaku.Come spiega Magnus Nordin, il suo team si è ispirato al lavoro svolto da Google con i vecchi giochi Atari, per cui si è domandato "quanto lavoro servirebbe per realizzare ...

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE in redazione : l'esperienza del Wall Street Journal a Meet the Media Guru - Economyup : L'appuntamento con Francesco Paulo Marconi è per il 9 aprile, alle 19:30, a Milano , presso l' Auditorium del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci , Questo il link ...

Una INTELLIGENZA ARTIFICIALE legge le espressioni facciali di Mario Draghi per prevedere cosa deciderà : Due ricercatori giapponesi hanno analizzato le espressioni di Mario Draghi per predire cambiamenti imminenti nella politica monetaria europea

Una INTELLIGENZA ARTIFICIALE legge le espressioni facciali di Mario Draghi per prevedere cosa deciderà : (Foto: LaPress) Politici e amministratori, occhio alla mimica facciale. Se anche pensate di avere una perfetta poker face, le intelligenze artificiali potrebbero contraddirvi. È il presupposto da cui sono partiti due ricercatori giapponesi, Yoshiyuki Suimon e Daichi Isami, che con un software Microsoft (Emotion Api) hanno analizzato le espressioni facciali del governatore della Banca centrale europea (Bce) Mario Draghi durante le conferenze ...

Medicina : tecnologie di INTELLIGENZA ARTIFICIALE - a Napoli primo centro italiano : L’Italia avrà presto il suo primo centro di sperimentazione per l’applicazione delle tecnologie dell’intelligenza artificiale e dei sistemi cognitivi nella Medicina di precisione. Il centro vedrà la luce grazie all’accordo siglato ieri dall’Istituto nazionale tumori ‘Fondazione Pascale’ di Napoli con il Dipartimento di Ingegneria Ict e tecnologie per l’energia e i trasporti (Diitet) del Consiglio nazionale ...

INTELLIGENZA ARTIFICIALE negli uffici pubblici - 5 milioni per i test : Lo Stato finanzia attraverso l'Agid sperimentazioni di Intelligenza artificiale in scuole, comuni, tribunali e ospedali per rinnovare l'offerta ai cittadini

INTELLIGENZA ARTIFICIALE negli uffici pubblici - 5 milioni per i test : (Foto: MANJUNATH KIRAN / Stringer / Getty Images) Cinque milioni di euro per portare l’Intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Dai chatbot alla diagnostica automatica, dai sistemi di analisi dati per il fisco alla valutazione degli studenti. L’Agenzia per l’Italia digitale metterà a disposizione i fondi per rinnovare l’attività degli enti dello stato. I progetti sperimentali selezionati serviranno a ...

A Napoli primo centro per tecnologie INTELLIGENZA artificiale : Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) - L'Italia avrà presto il suo primo centro di sperimentazione per l'applicazione delle tecnologie dell'intelligenza artificiale e dei sistemi cognitivi nella medicina di precisione. Il centro vedrà la luce grazie all'accordo siglato questa mattina dall'Istituto nazio

INTELLIGENZA ARTIFICIALE - primo investimento dello Stato per una Pa migliore : Per la prima volta, lo Stato - nelle vesti dell'Agenzia per l'Italia Digitale , Presidenza del Consiglio, - fa un investimento di fondi pubblici , europei, per l'Intelligenza artificiale allo scopo di ...

Tecnologia & salute : l’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ha scoperto 6.000 specie di virus : Simon Roux, dell’Istituto di Genomica del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (Doe), ha addestrato i computer ad identificare il Dna dei virus: il 15 marzo scorso, ad una conferenza a San Francisco, ha presentato i risultati del suo lavoro, pubblicato su “Nature“, secondo cui l’Intelligenza Artificiale è riuscita a scoprire circa 6.000 specie di virus di cui si ignorava ...

INTELLIGENZA ARTIFICIALE - dominio Usa minacciato dalla Cina : Per la prima volta l'egemonia americana nel settore dell'Intelligenza artificiale è messa a dura prova. Uno dei fattori più particolari nell'attuale boom dell'IA è l'improvvisa presenza tangibile della Cina come forza globale. Le società tecnologiche cinesi hanno un immenso vantaggio naturale, in termini di accesso ai dati...

INTELLIGENZA ARTIFICIALE - sfida tra due professionisti di basket e il robot creato dai ricercatori Toyota. Vinca il migliore? : Ricordate Sakuragi Hanamichi? Protagonista del famoso manga e anime giapponese “Slam Dunk“, ambientato nel mondo della pallacanestro liceale? Un gruppo di ricercatori della Toyota ha sviluppato nel tempo libero Cue: alter ego robotico di Sakuragi, infallibile a canestro grazie all’Intelligenza artificiale di cui dispone. I ricercatori confessano di essere dei neofiti di Intelligenza artificiale e di robotica. Ma dopo 200mila lanci ...