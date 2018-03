Incubo stalker per Lara Comi

L'Incubo infinito di Gessica Notaro : "Stalker di donne che ho aiutato mi seguono e minacciano. Giro con un addetto alla sicurezza" : La notte del 10 gennaio 2017 la vita di Gessica Notaro, ex finalista di Miss Italia, è cambiata per sempre. "Non potrò mai dimenticare quella scena. Quando torno a casa di sera vedo Tavares sbucare fuori con la bottiglietta di acido in mano", dice la 27enne in un'intervista al Resto del Carlino.Il suo ex fidanzato, Eddy Tavares, 29enne di Capo Verde, a ottobre è stato condannato a 10 anni per lesioni gravi. A 365 giorni ...