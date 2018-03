Incontro ieri sera a Castellabate promosso dalla Polisportiva Santa Maria e

Gubbio : Incontro al Liceo 'G. Mazzatinti' con l'astrofisico Sperello di Serego Alighieri : L'appuntamento rientra nel progetto su 'Dante e il medioevo' e gli studenti saranno presenti alla 'Festa di scienza e filosofia' di Foligno nel mese di aprile. Discendente del sommo Poeta, Sperello ...

'Il diamante. Scienza e Commercio' : ieri a Siracusa Incontro di orafi e gioiellieri : Scienza e Commercio Istruzioni per l'uso' è stato ospitato nella sede di Confcommercio in via Laurana, Un incontro formativo che si è svolto con l'intento di approfondire le problematiche reali che ...

Crotone - i valori dello sport promossi nelle scuole con la partecipazione del Crotone calcio. Incontro all’Istituto Vittorio Alfieri : Palestra dell’Istituto Vittorio Alfieri affollata come non mai dagli studenti per partecipare all’iniziativa “A scuola da campioni” promossa da Pisano

Salvaguardia ambientale - Potere al Popolo : 'le nostre proposte il 21 febbraio in un Incontro presso la zona Ferrovieri di Vicenza' : ... trasporto pubblico basato sui reali bisogni delle classi popolari e sul rispetto dell'ambiente, con una rete ciclabile collegata e non a macchia; - una politica a "Rifiuti Zero"; - ...

Il Capitano dei Carabinieri di Rimini relatore a un Incontro con Scout e membri dell'Azione Cattolica : Sono stati poi trattati argomenti di interesse e sempre di estrema attualità quali la normativa in materia di stupefacenti e di stalking, accennando ai recenti fatti di cronaca nera che hanno visto ...

Il "cubo" di Esposito trova una nuova collocazione all'Università Ieri la decisione dopo un Incontro con il pres. Di Sabatino - Abruzzo in ... : dopo aver appreso da un articolo della "Città quotidiano" che l'opera di Diego Esposito si trovava smontata nelle aree di risulta del Parco della Scienza, il presidente della Provincia aveva scritto ...

Carcare - ieri il primo Incontro dell'iniziativa "Ai giovani ci pensano i giovani" : ieri, presso la Biblioteca Comunale di Carcare, si è tenuto il primo incontro dell'iniziativa 'Ai giovani ci pensano i giovani', promossa dai Carcaresi Andrea Alloisio e Lisa Noia. Lo scopo di questa ...

Calciomercato Juventus/ News - Han in estate : nuovo Incontro ieri a Milano (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: nuovo incontro fra la Vecchia Signora e il Cagliari per il futuro del giovane attaccante ex-Perugia, Han(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:07:00 GMT)

Sassuolo - Carnevali “spiega” il caso-Politano : il no al Napoli - lo zampino della Juventus e l’Incontro di ieri con Marotta : Il dg del Sassuolo Carnevali, ha parlato oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Babacar. Il dirigente dei neroverdi però è stato incalzato dalle domande su Politano ed ovviamente è stato costretto a dare delle spiegazioni in merito a quanto accaduto nella notte di ieri con la trattativa col Napoli che sembrava essere avviata ma poi è sfumata improvvisamente nel finale. “Per prima cosa mi sento di ringraziare il Napoli, ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Fincantieri in rally - Incontro Ministri Italia-Francia (26 gennaio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Trump a Davos. incidente treno a Milano, Pierangela Tadini ha protetto la figlia prima di morire. Incendio ospedale in Corea del Sud (26 gennaio 2018).(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:15:00 GMT)