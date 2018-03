Inca in 150 piazze per la giornata della tutela : Roma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Una giornata per dare “Ad ognuno il diritto alla tutela”. E’ quella organizzata oggi dall’Inca, insieme alla Cgil, in oltre 150 piazze delle principali regioni. Obiettivo dell’iniziativa: far emergere l’intensa attività di assistenza individuale, che ogni anno assicura a milioni di cittadini e cittadine su materie previdenziali e socio assistenziali. ...