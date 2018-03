In Thailandia Rea fa sua gara 1

VIDEO Superbike - gli highlights della gara-1 in Thailandia : dominio di Jonathan Rea - Marco Melandri in difficoltà : Jonathan Rea ha vinto gara-1 del Round di Thailandia, prova valida per il Mondiale Superbike. Il Campione del Mondo si è imposto in solitaria in sella alla sua Kawasaki, scappando già nelle prime battute. Salgono sul podio anche Fores e Davies mentre Marco Melandri ha pagato le difficoltà tecniche della sua ...

VIDEO Superbike - gli highlights della gara-1 in Thailandia : dominio di Jonathan Rea - Marco Melandri in difficoltà : Jonathan Rea ha vinto gara-1 del Round di Thailandia, prova valida per il Mondiale Superbike. Il Campione del Mondo si è imposto in solitaria in sella alla sua Kawasaki, scappando già nelle prime battute. Salgono sul podio anche Fores e Davies mentre Marco Melandri ha pagato le difficoltà tecniche della sua Ducati e si è dovuto accontentare dell’ottava posizione, rimanendo comunque leader della classifica generale. Di seguito il VIDEO con ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : assolo di Jonathan Rea in gara-1. Marco Melandri in difficoltà - ottavo : Il conto di Jonathan Rea e della Kawasaki in Thailandia continua a crescere. Con la vittoria del britannico in gara-1 il totale sale a 7 su 7 per la casa giapponese a Buriram, 6 delle quali ottenute dal campione del mondo in carica. Nella prima delle due manche del weekend il Cannibale è tornato a dettare legge, prendendosi la prima vittoria stagionale alla sua maniera, dominando dall’inizio alla fine. Sul podio con lui Xavi Forés e Chaz ...

LIVE Superbike - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : gara-1. Jonathan Rea in trionfo su Fores e Davies - Marco Melandri ottavo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di gara-1 del GP di Thailandia, secondo round del Mondiale 2018 di Superbike. Il campionato delle derivate di serie, sulle due ruote, dopo l’esordio di Phillip Island (Australia), si esibisce nel Chang International Circuit di Buriram e lo spettacolo sarà assicurato. Marco Melandri, reduce dalla magica doppietta australiana in sella alla Ducati, è atteso a delle riconferme in Asia. C’è da ...

Superbike Thailandia : pole di Rea - Melandri è 7° : Thailandia - pole di Jonathan Rea nel secondo capitolo del Mondiale Superbike 2018. Il Campione del mondo in carica partirà davanti a tutti a 1:32.814, a tre millesimi dal compagno di squadra Tom ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : risultati qualifiche e griglia di partenza. Jonathan Rea in pole position - Marco Melandri settimo : Jonathan Rea ha conquistato la pole position del Round di Thailandia, seconda prova del Mondiale Superbike 2018. Il Campione del Mondo ha firmato il tempo di 1:32.814 precedendo di appena tre millesimi il compagno di squadra Tom Sykes. Le Kawasaki sembrano avere qualcosa in più rispetto a tutti i rivali ma si preannuncia una gara estremamente combattuta considerando i distacchi relativamente contenuti visti nel turno di qualifiche. ...

Superbike SBK 2018 - round della Thailandia : orari oggi 24 marzo - diretta tv Mediaset e streaming : SportMediaset trasmetterà in diretta streaming su sito e app , gratuita per tutti i sistemi operativi, l'intero weekend motociclistico, in simulcast con Mediaset Italia 2. L'evento, una volta ...

Superbike Thailandia - Rea chiude il venerdì di libere al comando : Superbike Thailandia, Rea chiude il venerdì di libere al comando Jonathan Rea tira la zampata in FP3 e chiude al comando il venerdì di libere in Thailandia, seconda tappa del mondiale Superbike 2018. Il campione del mondo gira in 1’33”327, regolando l’altra Kawasaki di Tom Sykes (+ 0”057) e la MV Agusta di Jordi Torres […]

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv Fp1 - Fp2 e Fp3 Gp Thailandia (Buriram) : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv della Fp1, Fp2 e Fp3 del Gp della Thailandia. Orario e programma della prima giornata di gara al Buriram.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 02:30:00 GMT)