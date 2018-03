Ilaria Alpi e Miran Hrovatin | continueremo a ripetere | #noinonarchiviamo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 marzo 2018) Il prossimo 17 aprile un giudice potrebbe decidere di “archiviare” le indagini relative all’assassinio di, uccisi in Somalia il 20 marzo del 1994. Da allora una lunga catena di omissioni, depistaggi, bugie, come ha riconosciuto la Corte d’appello di Perugia nel liberare Hashi Omar Hassan, costretto in galera per anni, condannato per un delitto mai commesso. La madre di, Luciana, donna coraggiosa e tenace, non ha mai smesso di lottare per arrivare alla verità e alla giustizia. “Non mi interessa avere un capro espiatorio, voglio conoscere la verità e soprattutto voglio che siano indicati i nomi dei depistatori e ricostruita la catena delle responsabilità”. Queste le parole di Luciana che ha deciso di non parlare più sino al giorno della possibile ultima udienza, poi dirà la sua e lo farà in modo puntuale senza usare perifrasi o protettivi verbi al ...