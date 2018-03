Il vigile lo multa e lui lo insulta su Facebook insieme agli amici | denunciati in 13

Insulta sui social il vigile che l'ha multato : denunciato con 12 amici : Tredici giovani sono stati denunciati per aver diffamato sui social un vigile «colpevole» solamente di aver fatto il suo dovere. Pochi giorni fa un operaio trentenne residente in un paese vicino Crema ...

