Il Tuo Mondo WOW è l’offerta di PosteMobile per chiamare un Paese estero a 1 centesimo al

"Il Tuo sorriso è stato luce in un mondo tenebroso" : l'ultimo addio alla 24enne Maila Casagrande : Ostacoli che derivano d alla salute, come nel suo caso, dal lavoro o dal mondo degli affetti. Lo sapeva, ma non ha comunque rinunciato a sognare. Troppa gente oggi rinuncia a sognare perché ha paura, ...

Chiamami con il Tuo nome - il 25 gennaio in uscita (finalmente) in Italia il film che sta incantando il mondo : Dopo la delusione ai Golden Globes dove non ha concretizzato nessuna delle tre nomination, Chiamami col tuo nome (Call me by your name) di Luca Guadagnino ha ricevuto quattro nomination ai Bafta awards: miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista (Timothée Chalamet) e miglior sceneggiatura non originale (James Ivory). Timothée Chalamet è nominato anche come miglior stella emergente, unica categoria votata dal pubblico. I premi ...