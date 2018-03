Il Segreto aprile 2018 | attenzione alle variazioni messa in onda

Il Segreto - anticipazioni di aprile : Nazaria vuole sbarazzarsi di Fè - ecco come Video : Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola Il Segreto di Puente Viejo [ Video ]. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi nel prossimo mese di aprile ci svelano che la perfida Nazaria , gelosa di Fé, chiedera' alla matrona di allontanarla dalla Villa. Ci riuscira'? Per scoprirlo continuate a leggere l'intero articolo. La clamorosa richiesta di Nazaria alla Montenegro Mauricio, nonostante sia sposato con Nazaria , matrimonio ...

Il Segreto anticipazioni : cosa succederà entro la SECONDA PARTE DI APRILE 2018? : entro la SECONDA PARTE di APRILE 2018, i telespettatori italiani della telenovela Il Segreto assisteranno a tantissimi colpi di scena. È quindi giunto il momento del nostro post di anticipazioni che ricapitola tutti gli avvenimenti principali ambientati a Puente Viejo: cosa nascondono Julieta e Consuelo riguardo ad Ana? Dopo aver fatto perdere per qualche giorno le tracce di sé poiché profondamente addolorata per la morte di Ana (Sandra Gonzalez ...

