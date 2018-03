Il presidente Mattarella ha ricevuto la neo presidente del Senato

David - il presidente Mattarella 'Nuove sfide - grazie alle donne che hanno denunciato' - Cinema - Spettacoli : I candidati ai David di Donatello che saranno premiati questa sera sono stati salutati dal presidente nella consueta cerimonia al Quirinale. Mattarella ha voluto ricordare le grandi sfide che il ...

TRAGEDIA THYSSENKRUPP. Ex manager condannato chiede grazia al presidente Mattarella : Torna d'attualità la TRAGEDIA Thyssekrupp. Marco Pucci , ex manager dell'azienda condannato per l'incendio del 6 dicembre 2007 che uccise sette operai a Torino , ha infatti chiesto la grazie al ...

Rogo Thyssenkrupp - l’ex manager Marco Pucci chiede la grazia al presidente della Repubblica Mattarella : Marco Pucci, uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l’incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino uccise sette operai, ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pucci sta scontando la pena a sei anni e tre mesi di carcere. Noi non concediamo la grazia a nessuno. E nemmeno lo deve fare il presidente Mattarella” ha replicato Graziella Rodinó, madre di Rosario, uno dei sette operai morti nel Rogo. ...

Sergio Mattarella al bivio tra un incarico a 5 Stelle e un governo del presidente : l'opinione del Dem convertito da Grillo : ... ma che è l'atto finale della politica italiana degli ultimo quinquennio. Vi ricordate il partito unico del PDL e del PD-L eresia e semplificazione populistica? Ecco, dopo mille tentativi scomposti ...

Il consigliere Piero Bitetti scrive al presidente della Repubblica Sergio Mattarella : Ma la guida del governo deve essere riconosciuta alla prima forza politica d'Italia. So bene, illustre Signor presidente, che lei conosce perfettamente queste dinamiche e se mi sono comunque permesso ...

L'Ue si aggrappa a Mattarella : 'Fiducia nel presidente' : ... aspettiamo le decisioni del presidente , Matarella, ndr., , a lui spetta la responsabilità di formare un governo", afferma Macron, che poi aggiunge: "Osservo che nel mondo in cui viviamo si possono ...

Il presidente Sergio Mattarella ha graziato Gastone Ovi : “Ringrazio il Presidente Sergio Mattarella. Mi ha concesso la grazia e mi ha regalato un pizzico di vita in più,

Sergio Mattarella - i dieci motivi per cui il presidente della Repubblica non scioglierà le camere : Nonostante i dati dell'affluenza al voto siano alti, l'esito del voto secondo gli esperti produrrà un sostanziale pareggio tra i principali gruppi parlamentari. In condizioni normali, se nessuno di ...

Elezioni 2018 - a Palermo ristampate nella notte 200mila schede finite in altri seggi. A Roma presidente svuota l'urna - schede sbagliate E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

GILLO DORFLES E' MORTO/ Il presidente Mattarella : "L'Italia lo annovera tra i suoi pensatori illustri" : MORTO GILLO DORFLES: a 107 anni si è spento il noto critico d’arte. E’ scomparso oggi il poliedrico DORFLES, artista, critico, insegnante: a gennaio aveva presentato la sua ultima collezione(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 18:52:00 GMT)

CoReCom Abruzzo - il presidente Mattarella loda l'attività del comitato : L'Aquila - Con una lettera indirizzata al Presidente del Co.Re.Com. Abruzzo Filippo Lucci, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha ringraziato il comitato abruzzese per le attività svolte, in particolar modo relative al tema della tutela dei minori on-line. Un argomento che il Co.Re.Com. ha trattato attraverso progetti specifici, incontri e pubblicazioni diffuse nelle scuole. Il Presidente Mattarella ha inoltre espresso ...

CoReCom Abruzzo - il presidente Mattarella lode l'attività del comitato : L'Aquila - Con una lettera indirizzata al Presidente del Co.Re.Com. Abruzzo Filippo Lucci, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha ringraziato il comitato abruzzese per le attività svolte, in particolar modo relative al tema della tutela dei minori on-line. Un argomento che il Co.Re.Com. ha trattato attraverso progetti specifici, incontri e pubblicazioni diffuse nelle scuole. Il Presidente Mattarella ha inoltre espresso ...

Pyeongchang - il presidente Mattarella a Goggia e Malagò : 'Ci vediamo al Quirinale' : ...è la massima espressione dello sport - prosegue Sofia Goggia in risposta all'invito del Presidente della Repubblica - ma tenga presente che io non ho finito la stagione ho ancora la coppa del mondo a ...

Decreto foreste - il presidente Mattarella non firmi l’ennesima legge ai danni dell’ambiente : È alla firma del presidente Sergio Mattarella il Testo unico forestale, un Decreto legislativo recante disposizioni sulla revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Il Decreto, che pure contiene affermazioni condivisibili come: “La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come bene di rilevante interesse ...