Il Pd punta su Giachetti e Fedeli

Pd - Renzi blinda il giglio magico. E per Giachetti spunta il posto sicuro in Toscana : Quando, ieri alle quattro del mattino, la Direzione è finita con la lettura dei candidati, il segretario dem è stato visto avvicinarsi al ministro Claudio De Vincenti. Con un po’ d’imbarazzo: degli esclusi eccellenti, era l’unico presente in sala. A suo favore, ieri, è insorto il collega Carlo Calenda (citando anche altri nomi per i quali, dice, se...