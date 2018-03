Il Pd di nuovo alle prese con i ' franchi tiratori'

Esclusiva CalcioWeb - la clamorosa indiscrezione da Coverciano : Allegri nuovo CT dell’Italia a fine campionato : Sembra ormai una cosa certa, assodata: la Federazione italiana ha scelto Max Allegri come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La clamorosa indiscrezione che filtra da Coverciano ha messo in subbuglio la società della Juventus, la quale dovrà andare sin da subito alla ricerca del sostituto del mister toscano, in caso quest’ultimo accetti la difficile sfida. Sembrerebbe che Allegri ha vinto la concorrenza di Ancelotti, che ...

Daniele Rommelli - approderà al serale?/ Amici 17 - il ballerino in crisi : nuovo scontro con la Celentano? : Daniele Rommelli potrebbe riprovarci in questa nuova diretta di Amici 17, dopo aver perso la felpa verde a favore di Lauren, riuscirà a portarla a casa questa volta?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 07:52:00 GMT)

Le città raccontate dalle piazze nuovo tour di Panorama d'Italia : Da aprile a settembre, per quattro giorni, ogni città ospiterà talk show, spettacoli, dibattiti politici. Negli ultimi quattro anni sono state raggiunte 20 milioni di persone, 500mila sono ...

Laura Boldrini - l'idea folle di un nuovo partito : vuole allearsi con il Pd : Il risultato elettorale di LeU 'è stata una frustata, avevamo fatto tanto. Che cosa non ha funzionato? Abbiamo avuto poco tempo, poche risorse, poi abbiamo avuto il deficit più grande: è che non ...

Serie C Gubbio - Sandreani è il nuovo allenatore : Gubbio - Alessandro Sandreani , 38 anni, è il nuovo allenatore del Gubbio , Serie C girone B, . Subentra a Dino Pagliari che è stato esonerato ieri sera subito dopo il 2-2 in casa con il Renate e che ...

Sacchi : 'Allegri un maestro - ma la sua Juve non è bella. Sarri e il nuovo ct...' : Il calcio è nato come sport di squadra offensivo, e noi invece lo interpretiamo come un fatto puramente difensivo. Ma se facciamo un calcio difensivo penalizziamo, oltre che l'ottimismo dei giovani, ...

Italia al gelo - nuova allerta in Campania. Pasqua a rischio per il Sud : nuovo ciclone con pioggia e vento : ROMA - Una primavera che non riesce a passare attraverso l'inverno, imprigionata, ghiacciata. È colpa della mancanza dell'alta pressione delle Azzorre, l'anticiclone che porta cielo azzurro e sole: ...

Italia al gelo - nuova allerta in Campania. Pasqua a rischio per il Sud : nuovo ciclone con pioggia e vento : Le temperature cominceranno a risalire solo da venerdì al Nord, in Toscana, Umbria e in gran parte del Lazio dove il fine settimana di Pasqua potrebbe essere...

Allerta Meteo Campania : nuovo avviso per piogge e temporali - criticità “gialla” dalle 22 : Il maltempo torna a investire la Campania a partire dalla serata con una ripresa di piogge e temporali su gran parte del territorio regionale: lo rende noto la Protezione civile della Regione che ha emesso una nuova Allerta Meteo con un livello di criticità idrogeologica di colore Giallo a partire dalle 22. L’avviso riguarda, in particolare, le zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 4 (Alta Irpinia e ...

Dalla Francia : Neymar sceglie il nuovo allenatore del Psg : 'Luis Enrique meglio di Conte' : PARIGI - 'Presidente meglio Luis Enrique, prenda lui' . Secondo quando riportato Dalla stampa parigina, in estrema sintesi, sarebbe stato questo il discorso che Neymar avrebbe fatto al patron del Psg, ...

Alle 18 in diretta con Eurolive : Stefano Silvestri ci presenta il nuovo Eurogamer.it - Q&A e tanti altri argomenti : Torna il nostro classico appuntamento del martedì con Eurolive, una diretta che vi permette di comunicare con la redazione di Eurogamer.it e di conoscere la nostra opinione e le nostre sensazioni sugli argomenti e i giochi più caldi del momento.L'appuntamento di questa sera sarà l'occasione per presentarvi il nuovo Eurogamer.it, un portale che alla solita ricerca della competenza e della cura per i dettagli unisce ora una rinnovata veste ...

Alle 21 in diretta con Eurolive : Stefano Silvestri ci presenta il nuovo Eurogamer.it - Q&A e tanti altri argomenti : Torna il nostro classico appuntamento del martedì con Eurolive, una diretta che vi permette di comunicare con la redazione di Eurogamer.it e di conoscere la nostra opinione e le nostre sensazioni sugli argomenti e i giochi più caldi del momento.L'appuntamento di questa sera sarà l'occasione per presentarvi il nuovo Eurogamer.it, un portale che alla solita ricerca della competenza e della cura per i dettagli unisce ora una rinnovata veste ...

SONDAGGI POLITICI/ nuovo Governo non durerà molto : scarsa fiducia in alleanze miste Centrodestra-M5s-Pd : SONDAGGI elettorali POLITICI, prime stime post-Elezioni verso il Nuovo Governo: M5s al 34%, Salvini raggiunge il Partito Democratico al 18%, Berlusconi crolla al 12%. Analisi e stime(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 10:35:00 GMT)

“Vado via!”. Uomini e Donne : tragedia nera. Al centro di nuovo Giorgio Manetti - ma Gemma non c’entra nulla : la dama che sta impazzendo (a sorpresa) è un’altra. Questa volta proprio lei è finita nel mirino e la spiata alla redazione l’ha messa con le spalle al muro : “Falsa - bugiarda” : A Uomini e Donne, soprattutto al trono over, non mancano i colpi di scena. in questi ultimi giorni sono andate in onda della puntate che stanno facendo molto rumore e tocca vedere se è per nulla. Questa volta nel mirino è finita Anna Tedesco che ha subito le accuse di Federica, un ex dama del programma di Maria De Filippi. in particolare, la redazione ha ricevuto un’interessante segnalazione in cui la donna ha avuto qualcosa di ...