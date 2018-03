Il nuovo consigliere di Trump licenzierà i dipendenti infedeli

Trump licenzia via twitter McMaster : John Bolton nuovo consigliere per la sicurezza. E’ legato alla lobby delle armi : “Ho il piacere di annunciare che, dal 9 aprile, l’ambasciatore John Bolton sarà il mio nuovo consigliere per la Sicurezza Nazionale. Sono molto grato per il servizio del generale H.R. McMaster che ha fatto uno straordinario lavoro e resterà sempre mio amico. Ci sarà un passaggio di consegne ufficiale il 9 aprile”. Con questo annuncio su twitter Donald Trump ha licenziato anche il consigliere per la Sicurezza Nazionale H.R. ...

Usa - Bolton nuovo consigliere sicurezza : 0.53 Il controverso ex ambasciatore all'Onu John Bolton, falco neo-conservatore della politica estera, filo-israeliano, sarà il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Trump, al posto del generale H.R. McMaster. Diplomatico di lungo corso 68enne, ha ricoperto diversi incarichi con Regan negli anni Ottanta, scalando i gradi nelle amministrazioni dei due presidenti Bush,padre e figlio.E' stato uno dei fautori dell'invasione ...

Kudlow - nuovo consigliere di Trump - vuole un dollaro forte : Sostenitore della riforma fiscale, riforma che secondo lui potrebbe favorire la crescita senza creare squilibri su inflazione ed economia in generale, Kudlow non aveva però esitato ad avvisare l'...

Usa - Kudlow nuovo consigliere economico : 23.43 Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha scelto l'opinionista tv Larry Kudlow come consigliere economico della Casa Bianca al posto di Gary Cohn, che ha lasciato per le divergenze di vedute sui dazi. Lo ha confermato la Casa Bianca dopo le indiscrezioni di stampa. Kudlow, si legge in una dichiarazione della portavoce Sarah Sanders, ha confermato. "Lavoriamo per avere una transizione ordinata e terremo tutti informati su quando assumerà ...

