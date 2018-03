Il mistero dello scheletro ' alieno' | svelato l' enigma

Blastingnews

(Di sabato 24 marzo 2018)il #del piccolo #di Atacama: non appartiene ad un essere ‘#’, come a molti piaceva supporre, ma al feto umano di una bambina. L’è stato risolto grazie all’analisi del DNA che ha permesso di identificare i minuscoli resti, 15 centimetri circa, come appartenenti ad un feto umano VIDEO di sesso femminile di circa quarant’anni fa, affetto da una serie di anomalie genetiche. I risultati delle analisi, compiute dalle universita' americane di Stanford e San Francisco, sono stati resi noti attraverso un articolo pubblicato sulla rivista Genome Research. Il ritrovamento del piccolodi Atacama QuelloAta, così soprannominato dal nome della localita' del suo ritrovamento, Atacama, in Perù, era unche da 15 anni accendeva la fantasia di studiosi, che cercavano nella scienza la spiegazione per un corpo così deforme, e di ...