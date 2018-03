Il M5S ha fatto bene a non incontrare Berlusconi Lui l’avrebbe raccontata così

Presidenze - nulla di fatto. M5S non parla con Berlusconi : 'Leader centrodestra è Salvini' : È durato dalle 20 e 10 alle 21 e 30 il vertice dei capigruppo dper trovare un accordo sulle Presidenze di Camera e Senato. Nel corso della riunione la Lega ha riproposto Paolo Romani come candidato al ...

Camere - nulla di fatto al primo vertice Il M5S si rifiuta di incontrare Berlusconi : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo. Salvini: «Trattative azzerate, una Camera spetta al centrodestra». Renzi: «Tocca a loro»

Numeri – Il gruppo più grosso inizia a "esplorare" Il piano del Colle in tre mosse: Di Maio non sarà il premier Prima incarichi esplorativi alla destra e 5S, poi quello pieno a un esterno per un governo col Movimento, i dem e chi ci sta di Carlo Tecce

Il dibattito Cuperlo, Ceccanti e gli altri: "Su M5S parola agli iscritti" Democrazia dem – dirigenti e attivisti chiedono di far votare i tesserati su eventuali accordi con i 5Stelle: "Come in Germania" di Tommaso Rodano

Di Maio : “Io premier e governo M5S o si torna al voto”/ Alleanze? “Nessuno si è fatto avanti” : Di Maio, "no a governo di tutti, M5s non teme il voto": il candidato premier grillino dice no ad un esecutivo di stampo istituzionale. Poi attacca pesantemente il ministro Padoan...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:18:00 GMT)

L'appello "Bisogna trattare con il M5S contro il rischio neofascista" Durand e Spinelli – I due eurodeputati di sinistra ai Dem: "Compiacersi all'opposizione non è all'altezza della sfida" di Pascal Durand* e Barbara Spinelli**

Camere - accordo Lega-M5S quasi fattoGiorgetti-Calderoli i nomi del Carroccio : "Ci sono due forze politiche che hanno vinto le elezioni... Non penso sia tanto difficile intuire con chi si ragiona". Così il leader leghista Matteo Salvini prende posizione sulla scelta dei nomi per la presidenza di Camera e Senato Segui su affaritaliani.it

L'eurodeputata della sinistra e il collega ecologista francese invitano il Partito democratico a trattare con il M5S (e con LeU) per "costruire – scrivono – l'alternativa a un governo che aprirebbe le porte al nazionalismo - al razzismo - alla xenofobia" :
L'appello "Bisogna trattare con il M5S contro il rischio neofascista" Durand e Spinelli – I due eurodeputati di sinistra ai Dem: "Compiacersi all'opposizione non è all'altezza della sfida" di Pascal Durand* e Barbara Spinelli**

Lega-M5S - la ricetta del Fatto Quotidiano per il governo : Quello che ormai può essere definito come l'organo di stampa del Movimento 5 Stelle, Il Fatto Quotidiano , detta la linea su come un'alleanza di governo stabile duratura potrà formarsi attorno ai ...

Gli eletti M5S - Il Fatto : in parlamento sbarcano avvocati - medici - militari. E ora i capi temono la loro 'autonomia' : Ma soprattutto è stato l'avvocato di Beppe Grillo, con cui ha collaborato anche per molti spettacoli teatrali. Però è stato anche per dieci anni tra i legali del Monte dei Paschi di Siena. Dettaglio ...

Il sondaggio Il 59% di chi ha votato il Pd favorevole all'alleanza col M5S L'Istituto Noto – I numeri smentiscono la campagna contro l'accordo nata su Twitter: "Gli elettori hanno altre idee rispetto ai dirigenti" di Tommaso Rodano