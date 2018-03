Il M5s festeggia ma non si accontenta Ora punta alla premiership con Di Maio

Elezioni - Casini : “Nulla da festeggiare. Se M5s e Lega sono capaci avanzino una proposta di governo - il compito è loro” : “Non c’è nulla da festeggiare”. Pier Ferdinando Casini, candidato per il centrosinistra all’uninominale al Senato a Bologna commenta così la vittoria nel collegio del Senato di Bologna per il centrosinistra. “Errani ha fatto la sua campagna con lealtà, ma il risultato era scontato”, ha aggiunto a proposito del quarto posto andato al suo avversario Vasco Errani, ex governatore dell’Emilia Romagna e candidato con Liberi e Uguali. Sul crollo del ...

