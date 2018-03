Il gioco di Star Wars in sviluppo presso EA sarà un open world?

Iron Harvest : su Kickstarter il gioco ha raccolto 450 mila dollari in due giorni : KING Art Games da poco lanciato la campagna Kickstarter per Iron Harvest, il suo peculiare RTS in arrivo su PC, Xbox One e PS4 ambientato in un universo alternativo con tantissimi elementi steampunk. A soli due giorni dal calcio d'inizio della campagna, il gioco ha già raccolto oltre 450 mila dollari, la cifra che era stata posta come obiettivo iniziale per la realizzazione di questo strategico.La raccolta fondi adesso prosegue nella corsa al ...

Si impicca con il cavo della Playstation per postare il video sui social : morto a 14 anni - vittima del gioco 'blackout' : Non ce l'ha fatta il 14enne di Tivoli , Roma, trovato impiccato dal padre in bagno con un cavo della Playstation . L'intervento dei poliziotti, allertati venerdì sera dal padre, aveva consentito di ...

Arriva in Italia Jedi Challenges - il gioco di Star Wars in realtà aumentata : Arriva anche in Italia Jedi Challenges, il gioco targato Lenovo che ci porta all’interno del mondo di Star Wars tramite un visore che promette di farci vivere le esperienze stellati della saga in prima persona. Il centro pulsante del sistema è il visore Mirage. È piccolo, molto leggero e senza fili così da non limitare la libertà di movimento. Una doppia fascia lo tiene ben stretto alla testa ed è molto confortevole. Si parla infatti di ...

Star Wars : Jedi Challenges - in Italia il gioco in realtà aumentata - : Lenovo e Disney hanno presentato il nuovo titolo, accompagnato da un controller-spada laser. Per entrare nel mondo inventato da George Lucas servono uno smartphone e un visore

Respawn Entertainment : in cantiere un nuovo Titanfall - un progetto per VR e un gioco di Star Wars : Respawn Entertainment, il celebre studio acquisito da EA nel mese di dicembre dello scorso anno, sembra avere le idee molto chiare per il futuro. Come riporta Segmentnext, infatti, la compagnia è al lavoro sul prossimo Titanfall, su un gioco di Star Wars e su un progetto dedicato alla realtà virtuale.Dopo un periodo di silenzio la software house ha rivelato l'esistenza dei suoi progetti attraverso annunci di lavoro comparsi sul sito ufficiale, ...

Star Wars e EA : nessun piano preciso per Battlefront 3. Il gioco di Respawn ha una finestra di lancio : Al di là delle vendite al di sotto delle aspettative per Star Wars Battlefront II e della sostanziale cancellazione del progetto di Visceral Games (con un radicale rimaneggiamento di quanto fatto finora), EA continua ad avere tra le mani una licenza importantissima come quella di Star Wars e ovviamente la sfrutterà con altri progetti in arrivo nei prossimi anni.Come riportato da VG247.com, la compagnia ha discusso dei propri piani riguardanti la ...

Faeland : il gioco finanziato su Kickstarter sembra Zelda II realizzato ai giorni nostri nel nuovo trailer : Faeland è un action RPG in 2D realizzato da Metroidvania che, come ci riferisce Dualshockers, condivide qualche interessante somiglianza con Zelda II: The Adventure of Link.Nel nuovo teaser trailer del gioco abbiamo la possibilità di vedere che aspetto avrà il mondo di gioco, e la prima cosa che salta all'occhio è l'affascinante stile retrò del gioco.In Faeland avremo un mondo aperto tutto da esplorare, noltre anche se non mostrato nel trailer ...

Lego starebbe lavorando ad un gioco su "Gli Incredibili 2" e sui villain DC : Secondo quanto ha riferito Warner Bros., riporta Videogamer, la società avrebbe concesso i diritti di due popolari franchise a Lego per la realizzazione di due giochi.Il primo progetto sarebbe proprio un titolo Lego su "Gli Incredibili 2" il cui lancio dovrebbe accompagnare l'uscita del film nelle sale quest'estate. Si tratterebbe del primo gioco Lego su "Gli Incredibili" nonché il primo gioco Lego su una IP Pixar.Il secondo progetto sarebbe un ...

Amy Hennig sulla chiusura di Visceral Games - la cancellazione del gioco dedicato a Star Wars e la questione loot box e microtransazioni : Amy Hennig è un nome che per molti giocatori non può che essere associato a bellissimi ricordi, una grandissima director e sceneggiatrice che negli anni è stata legata a franchise di assoluto valore come Legacy of Kain, Jak e Uncharted e che in questi anni stava collaborando allo sviluppo del gioco di Star Wars targato Visceral Games, un gioco che come sappiamo verrà riproposto in una veste molto diversa.Proprio Amy Hennig è stata protagonista ...