orvietonews

: #orvieto #umbria #mirabilia #vangelo Il discepolo che non sa amare - orvietonews : #orvieto #umbria #mirabilia #vangelo Il discepolo che non sa amare - donDeodato : RT @MonsDiBruno: È obbligo di ogni discepolo di Gesù non cadere in questa tentazione satanica. Per non cadere deve abitare nella grazia e n… - donDeodato : RT @MonsDiBruno: Quando un discepolo di Gesù si lascia conquistare dalle fantasie dei suoi fratelli di fede e abbandona la purissima verità… -

(Di sabato 24 marzo 2018) ... Giotto, Assisi Queste differenze, che non di rado appaiono anche in altri episodi, si spiegano perché gli autori dei Vangeli non hanno voluto semplicemente tramandare la cronaca di un fatto, bensì ...