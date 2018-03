Il cane più buono del mondo Lettera al mio amico blu

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Aron canet il più veloce - Niccolò Antonelli in terza piazza : prove libere 3 del primo round in Qatar del Mondiale 2018 di Moto3, sul tracciato di Losail, decisamente interlocutorie. Temperature molto alte ed un forte vento hanno condizionato il lavoro dei team che oggi si sfideranno per la conquista della pole position con 10°C in meno. Il migliore è stato lo spagnolo Aron Canet (Honda) che in 2’07″864 è stato l’unico ad infrangere la barriera del 2’08” mettendo in evidenza ...

cane e gatto sempre più obesi : il cibo usato come dimostrazione di affetto : Le “malattie del benessere” sono in aumento si sa, ma non solo per l’uomo. Anche gli animali domestici ne soffrono: quasi la metà nei paesi occidentali sono obesi (ovvero superano del 15% il peso ottimale). Quando un uomo è sovrappeso ci si preoccupa di fare una dieta e ci si rivolge al medico. Invece cosa succede a Cane e gatto sovrappeso? Specialmente con i gatti il commento spesso è “che bel micione”! Frequentemente i proprietari non si ...

Canna-gate - Karina Cascella e Guendalina canessa contro Eva Henger : "Non se ne può più di te" : Le ex migliori amiche Karina Cascella e Guendalina Canessa si ritrovano d'accordo, dopo l'ultima litigata, nell'attaccare Eva Henger sulla questione "Canna-gate" e difendere...

Canna-gate - Karina Cascella e Guendalina canessa contro Eva Henger : 'Non se ne può più di te' : Le ex migliori amiche Karina Cascella e Guendalina Canessa si ritrovano d'accordo, dopo l'ultima litigata, nell'attaccare Eva Henger sulla questione ' Canna-gate ' e difendere Alessia Marcuzzi. ...

Test Jerez 2018 : è Francesco Bagnaia il più veloce in Moto2. Aron canet davanti a tutti in Moto3 : Ultimi Test per Moto2 e Moto3. A Jerez, in Andalusia, è iniziata l’ultima tre giorni che precede l’appuntamento che aprirà la stagione, in Qatar, tra dieci giorni. Non è stata una giornata molto redditizia per i team, fortemente condizionata dalla pioggia che ha costretto i piloti a girare a singhiozzo. La classe intermedia infatti non ha praticamente disputato la terza sessione, quella pomeridiana, mentre la classe ...

Addio a Capitan - il cane argentino che per più di 10 anni ha vegliato la tomba del suo proprietario : Per oltre dieci anni è rimasto fedele al suo proprietario morto. Giorno dopo giorno non si mai allontanato dalla tomba da Miguel Guzman, il suo amico umano deceduto nel 2006. Gli è rimasto vicino sino al suo ultimo respiro....

Pd : canestrini - via da dem Bolzano - non c’è più democrazia : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – “Ieri sera, intorno alle 22, ho rassegnato le mie dimissioni dalla segreteria del Pd di Bolzano”. A parlare è Miriam Canestrini, ex membro della segreteria provinciale del Pd di Bolzano,che oggi è intervenuta al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Cosa le ha fatto maturare questa scelta? ‘E’ una scelta che parte anche dalle dimissioni ...

Nell’anno cinese del cane - il cane pechinese non c’è più : Nell’anno lunare del cane del calendario cinese, che prende il via questo mese, il pechinese è quasi introvabile. La razza che prende il nome della capitale era un tempo molto comune, ma oggi i gusti – secondo quanto riferisce la Reuters – sono cambiati e i cinesi prediligono razze importate come il chihuahua o il barbone. Sono i cani da compagnia preferiti e a quanto pare i cani pechinesi autoctoni si sono fatti così rari che ...

Anticipazioni Beautiful : HOPE e LIAM sempre più vicini (puntate americane) : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, LIAM Spencer si ritroverà a riscoprire sempre più i sentimenti per la sua ex HOPE Logan. Come spiega l’interprete del ragazzo, Scott Clifton, “Per LIAM, HOPE non avrebbe potuto scegliere un momento migliore per tornare; sarà il suo porto sicuro, l’unica persona in grado di dargli veramente consolazione“. Come anticipatovi, la giovane avrà un ruolo fondamentale nel convincere ...

Mirkoeilcane : 'Una ragazza mi ha scritto : grazie a te non sono più razzista' : SMirkoeilcane, con la canzone Stiamo tutti bene si è classificato secondo nella sezione Nuove Proposte e si è poi aggiudicato il premio della critica Mia Martini assegnato dai giornalisti della sala ...

Sanremo 2018 - Arisa (più cane) e Caccamo : amicizia - amore e imitazioni : La canzone è Eterno. Giovanni Caccamo e Arisa si sono esibiti insieme nella serata dei duetti di Sanremo. Per affinità artistiche ma anche perché legati da un’amicizia nata proprio nel backstage del Festival del 2015. «Ero emozionatissimo, l’ho vista su una panca. Mi ha detto: “Ma che ti preoccupi a fare? Stai per vincere il Festival”», racconta Caccamo. Nel cuore di Arisa però ora c’è Titti, la cagnolina maltese ...

Più sei emotivo - più rischi di essere morso da un cane : Quante possibilità abbiamo di essere morsi da un cane? A quanto pare di più, se siamo uomini e con una certa tendenza all’emotività. A suggerirlo è uno studio inglese pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health, che ha voluto individuare quali elementi del nostro carattere possano verosimilmente innescare l’aggressività dei cani. Per farlo, come racconta Repubblica, i ricercatori dell’Università di Liverpool ...

FESTIVAL DI SANREMO 2018/ "Stiamo tutti bene" - la canzone di Mirkoeilcane tra le più attese : FESTIVAL di SANREMO 2018, Claudio Baglioni tra apprezzamenti e polemiche. Tra le canzoni più attese della Kermesse quella di Mirkoeilcane, "Stiamo tutti bene".(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 21:40:00 GMT)