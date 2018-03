Il 24 marzo Dario Fo avrebbe compiuto 92 anni

Le cinque giornate - Iris/ Dario Argento in un insolito film storico : info streaming (oggi - 20 marzo 2018) : Le cinque giornate, il film in onda su Iris oggi, martedì 20 marzo 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Enzo Cerusico e Marilù Tolo, alla regia Dario Argento. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:47:00 GMT)

Si avvicina la data più importante del calendario di marzo : Una settimana di nuovi dati Lo scenario di riferimento rimane quello di un 'normalizzazione delle politiche monetarie USA sullo sfondo di una economia in miglioramento", suggeriscono questa settimana ...

Calendario Sei Nazioni 2018 - ultima giornata (sabato 17 marzo) : programma - orari e tv di tutte le partite : ultima giornata per quanto riguarda il Sei Nazioni 2018 di rugby al maschile: in campo tutti e tre i match sabato 17 marzo. Non deve assegnarsi il trofeo, che è già matematicamente in mano all’Irlanda, ma ci sono scontri davvero fondamentali: l’Italia vuole sbloccarsi in casa con la Scozia, l’Inghilterra vuole fermare i verdi lanciati verso il Grand Slam. Andiamo a scoprire il programma e gli orari di tutte le partite. Quinta ...

Serie A oggi (domenica 11 marzo) - tutte le partite in programma : il calendario completo. Gli orari e come vederle in tv e Diretta Streaming : oggi domenica 11 marzo si completa la 28^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Dopo la vittoria della Roma nell’anticipo del venerdì, oggi i riflettori saranno puntati sul big match tra Inter e Napoli: a San Siro andrà in scena un incontro che potrebbe decidere le sorti dell’intero campionato. I partenopei, infatti, dovranno rispondere alla Juventus (impegnata nel pomeriggio contro l’Udinese) se vorranno confermarsi in testa ...

Ciclismo - il calendario di marzo con le dirette tv Video : Con il mese di marzo il #Ciclismo professionistico entra definitivamente nel vivo della stagione. Il calendario si fa intenso e ricco di appuntamenti chiave. L’evento clou sara' la #Milano Sanremo, la prima delle classiche monumento, ma anche i campioni da corse a tappe si metteranno in evidenza tra Tirreno Adriatico, Parigi Nizza e Vuelta Catalogna. A fine mese iniziera' la fase più calda della campagna del nord dopo i primi appuntamenti, la ...

F1 - Test Barcellona 2018 - 6-9 marzo - : il calendario completo. Programma - orari e come seguirli in tempo reale : Non è prevista copertura streaming e tv, DIRETTA LIVE scritta su OASport per non perdersi nulla: tutti i tempi, analisi, prestazioni in tempo reale minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. ...

F1 - Test Barcellona 2018 (6-9 marzo) : il calendario completo. Programma - orari e come seguirli in tempo reale : I Test della Formula Uno saranno nuovamente in scena a Barcellona da martedì 6 a venerdì 9 marzo. Sul circuito catalano le varie scuderie avranno a disposizione altri quattro giorni di prove per mettere a punto le monoposto e trarre tutte le indicazioni del caso per arrivare preparati al primo appuntamento della stagione: il Mondiale F1 scatterà il 25 marzo con il GP di Australia. La scorsa settimana è stata terribile al Montmelò: tra neve e ...

Serie A - 27^ giornata : quando si recupera Milan-Inter di oggi (4 marzo)? Tutte le possibili date e il nuovo programma : calendario pienissimo per il derby! : La tragica scomparsa di Davide Astori ha sconvolto tutto il mondo del calcio: giocatori e tifosi hanno pianto la morte del capitano della Fiorentina. Il difensore se n’è andato nella notte, spirato mentre dormiva nella sua camera d’albergo a Udine. Immediata la decisione di cancellare Tutte le partite in programma oggi: la 27^ giornata della Serie A è stata rinviata a data da destinarsi. Il programma prevedeva sette partite (le altre ...

Serie A - quando si recupera la 27^ giornata? Le possibili date per le partite rinviate oggi (4 marzo). Il calendario e il nuovo programma : La tragica morte di Davide Astori ha sconvolto l’intero mondo del calcio. Il capitano della Fiorentina è stato trovato senza vita nel letto della sua camera d’albergo. Immediata la decisione di rinviare tutte le partite in programma oggi, valide per la 27^ giornata della Serie A. I sette incontri in programma (uno alle 12.30, cinque alle 15.00, il derby di Milano alle 20.45) sono stati dunque rinviati a data da destinarsi. Giovanni ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : programma - orari e tv. Il calendario di domenica 4 marzo : Oggi domenica 4 marzo è in programma l’ultima giornata dei Mondiali 2018 di Atletica leggera a Birmingham (Gran Bretagna). Verranno messi in palio ben otto titoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare di domenica 4 marzo ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : programma - orari e tv. Il calendario di sabato 3 marzo : Oggi sabato 3 marzo è in programma la seconda giornata dei Mondiali 2018 di Atletica leggera a Birmingham (Gran Bretagna). Verranno messi in palio ben undici titoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare di venerdì 2 marzo ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari ...

Bari -DA marzo AD APRILE ANCHECINEMA ALESSANDRO HABER - DARIO VERGASSOLA - FABRIZIO BOSSO - GIANNI CIARDO E FRANCO FERRANTE : "Dark Night" di Tim Sutton, invece, è il titolo del film in programma domenica 4 con due spettacoli: alle 18.30 e alle 21. Ancora cinema a partire da lunedì 5 MARZO, con la rassegna cinematografica "...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : programma - orari e tv. Il calendario di venerdì 2 marzo : Oggi venerdì 2 marzo è in programma la seconda giornata dei Mondiali 2018 di Atletica leggera a Birmingham (Gran Bretagna). Verranno messi in palio quattro titoli. Spazio agli attesi 60m femminili e al salto in lungo maschile, da non perdere getto del peso e pentathlon. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare di venerdì 2 marzo ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. L’evento sarà trasmesso ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : programma - orari e tv. Il calendario di giovedì 1° marzo : Oggi giovedì 1° marzo iniziano i Mondiali 2018 di Atletica leggera a Birmingham (Gran Bretagna). Prima giornata con soltanto tre gare in programma, tre finali che assegneranno i primi titoli in questa rassegna iridata. Spazio alle due prove di salto in alto e ai 3000 metri femminili. C’è grande attesa per Barshim e per Lasitskene, pronti a volare a grandi altezze. L’unica italiana in gara sarà Alessia Trost. Di seguito il calendario ...