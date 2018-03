Ict | l’esperto | “net neutrality” fondamentale per la visibilità dei contenuti

meteoweb.eu

(Di sabato 24 marzo 2018) “Oggi i distributori di, i cosiddetti ott (over-the-top), come Netflix, Spotify, Youtube hanno la stessa velocità. Se venisse meno la net neutrality, ossia la libertà della rete, alcunie servizi sarebbero visibili a seconda dell’accordo fatto dagli ott con alcuni Internet service provider, come, per intenderci, lo siamo noi, Fastweb, Tim e Vodafone“. Lo dice, in un’intervista a Labitalia, Vittorio Figini, fondatore di Uli- Utility Line Italia, uno dei più antichi Internet service provider) italiani. Figini è anche tra i fondatori, nel 2000, di Mix (Milan Internet eXchange), a tutt’oggi il primo Internet exchange point italiano, il maggior ‘nodo’ nazionale da cui passa il traffico Internet italiano, commentando che la Federal Communications Commission vuole abolire le modifiche volute dalla amministrazione guidata da Barack Obama, che ...