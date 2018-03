Ibrahimovic sogna con la Svezia | l’attaccante apre ai Mondiali

calcioweb.eu

(Di sabato 24 marzo 2018) E’ di pochi giorni la notizia dell’addio ufficiale con il Manchester United, si sta per aprire una nuova avventura per Zlatan, nel frattempo lo svedese pensa ancora al Mondiale in Russia: “i dirigenti della nazionale mi chiamano ogni giorno, mi chiedono come sto e cosa voglio fare – ha spiegato il nuovo acquisto dei Los Angeles Galaxy -. Ma bifare un passo alla volta. Se mi sentirò bene, in grado di dare quello che so di poter dare, la porta sarà sempre aperta – ha aggiunto -. Se vorrò ci sarò, altrimenti no. Ho voglia di giocare a calcio, vediamo che succede…”. L'articolocon la: l’attaccanteaisembra essere il primo su CalcioWeb.