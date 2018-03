I presidenti Fico e Alberti Casellati | le promesse | le parole

Diritti tv - il week end di passione dei presidenti dei club : senza campionato e in attesa del bonifico di MediaPro : Tutti attaccati al telefono e a controllare il conto in banca. senza nemmeno una partita con cui distrarsi, visto che c’è pure la sosta per la nazionale. Poveri presidenti della Serie A, in trepidante attesa dei soldi vitali di MediaPro: 50 milioni di euro d’anticipo sul miliardo promesso per i Diritti tv del campionato. Gli spagnoli hanno rassicurato tutti che pagheranno, ma finché il bonifico non arriva non si può stare davvero tranquilli: in ...

Casellati al Senato - Fico alla Camera : eletti i presidenti : L' accordo tra M5S e centrodestra ha retto. Elisabetta Alberti Casellati è la nuova presidente del Senato . Mentre era ancora in corso lo spoglio delle schede della terza votazione, l'applauso dell'...

Elezioni presidenti - diretta – Fico presidente della Camera - Alberti Casellati presidente del Senato. Regge l’accordo centrodestra-M5s : Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico sono i nomi che il centrodestra e il M5s voteranno come presidenti di Senato e Camera al secondo giorno di votazioni. Se non ci saranno altri colpi di scena – e finora non ne sono mancati – i numeri dicono che già al termine dei prossimi scrutini a Montecitorio e a Palazzo Madama potrebbero essere eletti. Il quadro si è ricomposto in poche ore, quasi a sorpresa, dopo l’impasse sul nome di Paolo ...

Camere - verso l'elezione dei presidentiConvergenza tra M5s e centrodestra : Casellati al Senato - Fico alla Camera : Oggi si elegge il nuovo presidente di Palazzo Madama, servono 161 voti. Dal vertice del centrodestra esce un nome comune e la bocciatura di Fraccaro alla Camera. "La convergenza con M5s - si legge in una nota del centrodestra - non è legata alla formazione del governo"

Di Maio : difficoltà su presidenti Camere - ora summit fra tutti : Roma, 22 mar. , askanews, 'Nelle ultime ore notiamo che ci sono difficoltà nel percorso che porta all'individuazione dei presidenti delle Camere. Il Pd si è rifiutato di partecipare al tavolo di ...