I migliori smartphone da comprare

Scattare foto migliori con lo smartphone : Con gli smartphone di ultima generazione – anche non comprando un dispositivo di fascia alta (soprattutto se ci si affida a smartphone cinesi) – Scattare buone fotografie è diventato davvero molto semplice e alla portata di tutti: dispositivi con milioni di pixel pronti ad aiutarci, autofocus, flash e stabilizzatori hanno reso la nostra vita pronta per essere immortalata in qualsiasi momento, in qualsiasi istante! Possiamo adattare ...

Smartphone per scattare foto : i migliori da comprare : Uno Smartphone deve saper scattare ottime foto ed avere una fotocamera in grado di immortalare attimi indimenticabili. Sono sempre più le persone che cercano proprio questa caratteristica in un telefono: scegliere lo Smartphone con la migliorie fotocamera in assoluto è molto difficile, ma non impossibile. I migliori Smartphone per fare foto sono dotati di un sensore fotografico che viene sfruttato al meglio dalla parte software: bisogna tenere ...

I migliori 10 smartphone di Febbraio 2018 : lo avreste mai detto? : Antutu Benchmark è tornato, più forte di prima! Per chi se lo fosse perso, Antutu – la famosa piattaforma per il test delle prestazioni dei dispositivi – si è fermata per qualche mese (da Ottobre 2017 per essere precisi) senza dare nessun segno di vita. Ora però è tornata con un nuovo aggiornamento – Antutu Benchmark V7 – e quindi con i migliori 10 smartphone del mese! Come ogni mese vi mostreremo e commenteremo insieme ...

migliori smartphone dual SIM | La classifica di marzo 2018 : Migliori smartphone dual SIM con Android aggiornata a marzo 2018 – Secondo alcuni recenti studi ben un terzo degli italiani possiede non uno bensì due smartphone, […] L'articolo Migliori smartphone dual SIM | La classifica di marzo 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

migliori smartphone inizio 2018 : Anche se siamo solo all’inizio del 2018 già si sono fatti avanti alcuni modelli di Smartphone molto interessanti. L’evoluzione della tecnologia non ha pause e le tendenze per il futuro si stanno già delineando. Doppia fotocamera, impermeabilizzazione e ricarica wireless sono alcune delle promesse divenute ormai realtà per gli Smartphone top di gamma. Ma ci aspettiamo altre novità durante ...

migliori smartphone Android | La classifica di marzo 2018 : Migliori smartphone Android – Ecco la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata a marzo 2018, per cui con tutte le ultime novità offerte da […] L'articolo Migliori smartphone Android | La classifica di marzo 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Smartphone cinesi : i migliori da comprare : Ne esistono a centinaia ma tutti ci chiedete “quali sono i migliori Smartphone cinesi?” Negli ultimi anni questo mercato è sempre più in fermento, e dalla Cina arrivano ultimamente modelli e dispositivi decisamente interessanti e spesso a prezzi contenuti. Ci sono così tanti “made in PRC” che decidere quale sia il miglior Smartphone cinese è impossibile, considerando che molti si limitano ad “imitare” i ...

Smartphone Dual SIM : i migliori da comprare : Che sia per lavoro o per necessità, sempre più persone dispongono di più SIM da gestire contemporaneamente. Lo scenario classico prevede una SIM con solo contatti professionali (il capo, gli impiegati e altro) ed un’altra SIM destinata invece all’utilizzo privato (famiglia, amici, partner). La soluzione più semplice è puntare su uno Smartphone Dual SIM per gestire due linee telefoniche in contemporanea. In questa guida vi mostreremo ...

Usare smartphone con una mano : le migliori app : Nonostante debbano essere portatili e facilmente utilizzabili, negli ultimi anni le dimensioni degli smartphone sono aumentate, passando dai vecchi canonici 4″ agli ormai più diffusi 5.5″, un bel vedere per gli occhi ma una tortura per chi deve utilizzarli senza che madre natura gli abbia consegnato le mani di Gianni Morandi. Tralasciando gli impedimenti fisici, su cui si può fare poco o niente se non acquistare un device più ...

Cornici sottili e qualche notch : ecco i migliori smartphone economici del MWC 2018 : Al MWC non ci sono solo top smartphone e prodotti di punta, un piccolo esercito di budget phone potrebbe essere ancor più interessante da scoprire. Noi abbiamo selezionato i 3 che ci sono piaciuti di più e ve li presentiamo nel nostro video. L'articolo Cornici sottili e qualche notch: ecco i migliori smartphone economici del MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

I 5 migliori smartphone low cost del Mobile World Congress : Barcellona – La fiera catalana offre ogni anno i migliori smartphone che nei mesi successivi arriveranno nelle mani degli appassionati. Ma se le attenzioni maggiori vanno a Samsung e Sony, che hanno presentato due dei modelli più convincenti in assoluto, ci sono realtà più piccole che si fanno notare con terminali indirizzati a una nicchia del mercato, oppure dispositivi che esaltano il rapporto qualità-prezzo. Ecco, quindi, la nostra top ...

I migliori 10 smartphone del Mobile World Congress : Barcellona – Quest’anno durante la più importante fiera dedicata al mondo Mobile non sono stati svelati molti gadget sconvolgenti. Rispetto agli anni scorsi diverse case hanno infatti deciso, per le motivazioni più disparate, di posticipare la presentazione dei propri prodotti di punta di qualche settimana o addirittura qualche mese. Non mancano ovviamente le eccezioni — Samsung e Sony su tutte — e gli smartphone degni di attenzione. ...