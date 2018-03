I 5 robot giganti del cinema americano

wired

(Di sabato 24 marzo 2018) Ivengono dalla tradizione nipponica e al, in Occidente, si sono visti solo in rarissime apparizioni e contaminazioni. Sia con pilota che senza pilota, isono i difensori estremi della Terra e in origine hanno una propria etica che ilnegli ultimi anni ha cercato di interpretare a modo proprio, adattandola se non proprio stravolgendola con il proprio culto del fai da te e del garage. È esemplare il caso di Pacific Rim, che nel primo film cercava un ponte tra Giappone e Occidente, ritraeva itoni come sensibili e feribili al pari degli umani, ma anche a tratti macchine indifferenti al dolore, meri strumenti controllati dai piloti. Come in Evangelion (il prototipo delgigante moderno) quelli di Pacific Rim sonoche funzionano tramite un’identificazione tra il corpo di chi guida e quello della macchina ma come un aereo di Top Gun ...