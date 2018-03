Huawei nel 2019 potrebbe puntare sullo sblocco facciale 3D in stile iPhone X

Lettore di impronte nel display di Huawei Mate 20? Forse - intanto scopriamo tutto su Huawei P20 : Sembra che Huawei stia lavorando per inserire un Lettore di impronte nel display di Huawei Mate 20. Nel frattempo scopriamo tutto quello che c'`e da sapere su Huawei P20, che sarà presentato ufficialmente il 27 marzo. L'articolo Lettore di impronte nel display di Huawei Mate 20? Forse, intanto scopriamo tutto su Huawei P20 proviene da tuttoAndroid.

Huawei P20 e P20 Pro - Apple e Samsung nel mirino di una campagna di marketing molto - molto - aggressiva : Aggressive: si possono definire così le ultime mosse degli uomini marketing di Huawei, che per il lancio di Huawei P20 e P20 Pro sfruttano ogni mezzo

Altro modello Huawei P20 : senza notch e lettore integrato nel display (FOTO) : Sperate ancora che Huawei P20 sia sprovvisto di notch? Il brand cinese alla fine potrebbe anche accontentarvi, a patto sia disposti ad investire un piccolo capitale. Ci esprimiamo in questi termini in quanto, secondo indiscrezioni riportate da 'gizmochina.com', pare ci sarebbe un ulteriore modello a comporre la prossima line-up, identificato con l'ormai classica sigla 'Porsche Design'. Trattasi di un esemplare particolare, dal sapore ...

Huawei P20 Porsche Design ipotizzato senza notch - con sensore per le impronte nel display e tripla fotocamera orizzontale : Nuove indiscrezioni concernono la famiglia P20 ormai in dirittura d'arrivo. A quanto pare l'attesa di un quarto modello della nuova gamma è sempre più giustificata. Sarebbe Huawei P20 Porsche Design il quarto smartphone della serie di Huawei, e sono varie le sue peculiarità che lo contraddistinguono rendendolo di fatto un modello piuttosto esclusivo non soltanto per il nome che porta.

Patch di febbraio e GameSuite nel nuovo aggiornamento per Huawei P Smart : Anche Huawei P Smart riceve un nuovo aggiornamento che, oltre alle Patch di sicurezza del mese di febbraio, introduce la Game Suite, dedicata agli appassionati di mobile gaming.

L'anello di congiunzione tra Bose e Huawei potrebbe essere P20 Pro (e spunta anche Android 8.1) : L'inarrestabile macchina delle indiscrezioni consegna a tre settimane dalla presentazione due gustose indiscrezioni per chi attende Huawei P20 e P20 Pro

Huawei P20 Lite messo a nudo da presunte foto reali nella colorazione blu : Emergono dal web due presunte foto reali di quello che dovrebbe essere Huawei P20 Lite in colorazione blu. Confermate molte delle ipotesi che sono emerse finora riguardo al nuovo smartphone che Huawei presenterà nel corso dell'evento speciale che si terrà il prossimo 27 marzo in Spagna e che vedrà il lancio anche dei nuovi Huawei P20 e Huawei P20 Pro.

Un nuovo teaser di Huawei P20 promette meraviglie nella fotografia notturna : Un nuovo teaser dedicato a Huawei P20 mostra quelle che potrebbero essere le capacità del nuovo flagship nello scatto notturno, grazie ancora una volta all'utilizzo massiccio dell'intelligenza artificiale.

Huawei lancia il MateBook X Pro a tutto schermo con fotocamera nascosta nella tastiera : BARCELLONA_Mentre il P20 può aspettare, perché Huawei ha deciso di lanciare il nuovo smartphone top di gamma in un evento a parte tra un mese, qui al Mobile World Congress di...

Mobile World Congress - Huawei lancia l’ultrabook con la fotocamera nella tastiera : Barcellona – Niente smartphone ma un ultrabook e due tablet. Così Huawei ha aperto la giornata dedicata alle presentazioni alla vigilia della fiera, con il Ceo Richard Yu sul palco del Centre de Convencions Internacional a raccontare come l’azienda cinese intende espandere la propria presenza in segmenti rimasti finora marginali rispetto alla telefonia Mobile. La priorità è crescere nell’ambito computer, non focalizzandosi tanto sui numeri ...

Per la prima volta in calo le vendite di smartphone nel mondo. In controtendenza Huawei e Xiaomi : Nel quarto trimestre del 2017 sono calate le vendite mondiali di smartphone rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rileva una ricerca di Gartner. Il calo è significativo: -5,6%: infatti,...

Huawei nel 2018 dovrebbe lanciare più smartphone con processori Kirin : Stando alle ultime indiscrezioni, Huawei avrebbe in progetto di lanciare più smartphone animati da processori HiSilicon nel corso del 2018 L'articolo Huawei nel 2018 dovrebbe lanciare più smartphone con processori Kirin è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P20 Lite si mostra nelle prime presunte immagini reali : Anche se manca ancora parecchio alla presentazione della nuova gamma P20 di Huawei, trapelano già le prime presunte immagini reali di Huawei P20 Lite. Il nuovo smartphone `sarebbe dotato di uno schermo 18:9 e del notch nella parte alta dello schermo, con doppia fotocamera posteriore.

Huawei P20 Lite visita la FCC e mostra uno schermo 19 : 9 con "notch" nella parte superiore : Huawei P20 Lite fa visita alla FCC statunitense, rivelando alcune informazioni sull'aspetto estetico. Lo schermo dovrebbe avere un fattore di forma 19:9 e un notch nella parte alta dello schermo, riprendendo in qualche modo l'aspetto di iPhone X.