HOW TO GET AWAY WITH MURDER - “Nobody Else Is Dyning” Recensione 4x15

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Poche ore e il mistero sulla morte di Wes verrà svelato : How To Get AWAY WITH MURDER la serie scritta e prodotta da Shonda Rhimes è arrivata ormai all'ultima puntata. Anche se la quinta non è stata ancora rinnovata. L'episodio conclusivo della stagione intitolato "Nobody else is dying" ovvero “Nessun altro sta morendo” andrà in onda questa sera sulla rete ameicana ABC.Nella scorsa puntata i Keating 4 hanno dovuto affrontare il risveglio di Simon e le possibili conseguenze che sarebbero ...

Roma : tappa finale del roadsHOW ENEA per l’efficienza energetica : Martedì 13 marzo a Roma tappa finale del tour “Efficienza energetica on the road”, la prima campagna di informazione itinerante dell’ENEA in 10 città italiane per far conoscere le opportunità di un settore che ha visto 3,3 miliardi di investimenti legati agli ecobonus, oltre 15mila diagnosi energetiche di aziende e una crescita del 300% delle richieste di incentivi sul “Conto Termico” per interventi di efficienza della PA locale (dati 2016). Gli ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - "The Day Before He Died". Recensione 4X14 : Dopo il crossover con Scandal la penultima puntata della serie intitolata The Day Before He Died ritorna sulla ABC con un episodio ricco di colpi di scena in cui scopriremo qualcosa in più sulla morte di Wes. Dopo la parentesi a Washington Annalise torna a Philadelphia e deve fare subito i conti con quanto annunciato da Bonnie alla fine della scorsa puntata. Simon si è risvegliato dal coma e la vita dei ragazzi potrebbe essere messa in ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - La verità sulla morte di Wes si fa sempre più vicina nella quattordicesima puntata : Dopo il crossover con Scandal della scorsa settimana ritorna sulla ABC la penultima puntata della serie intitolata "The Day Before He Died" ovvero "Il Giorno Prima che Morisse".Dopo aver visto Annalise collaborare con Olivia per portare la class action davanti alla Corte Suprema, l'avvocato torna ad occuparsi dei sui studenti. Cerca di preparare al meglio i ragazzi che saranno costretti ad affrontare l'interrogatorio, dopo ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER e SCANDAL - “Lahey v. Commonwealth of Pennsylvania”. Recensione 4x13. "Allow Me to Reintroduce Myself". Recensione 7x12 : Nella puntata trasmessa lo scorso giovedì, le due donne più carismatiche create da Shonda Rhimes, si sono finalmente incontrate e c’è stata subito alchimia. Nel corso della stagione di How To Get AWAY WITH MURDER, abbiamo visto Annalise lottare per la class action, che però nelle ultime puntate è arrivata ad un punto morto. Determinata a non arrendersi, ha deciso di rivolgersi ad una delle donne più influenti di Washingron: Olivia Pope. La ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER e SCANDAL - Arriva l'incontro tra Annalise e Olivia : Finalmente il momento è Arrivato! Tra poche ore le protagoniste di How To Get AWAY WITH MURDER e SCANDAL si incontreranno per la prima volta in un doppio episodio trasmesso dalla ABC come anticipato dal promoNello Sneak Peek diffuso dal network americano, vediamo il primo incontro tra l'avvocato Annalise e l'ex Capo Gabinetto della Casa Bianca Olivia all'interno dell'aula dell'università in cui insegna la Keating. Per sapere come ...

Crossover di Scandal e HOW to Get Away with Murder - video anteprima e anticipazioni su trama e personaggi da Pete Nowalk : Una breve anteprima del Crossover di Scandal e How to Get Away with Murder, in onda su ABC negli Stati Uniti giovedì primo marzo, mostra il momento in cui le due brillanti e tormentate protagoniste delle serie ShondaLand si incontrano per la prima volta nei due episodi inseriti nelle rispettive stagioni. Protagonista della clip è Olivia Pope (Kerry Washington), che ormai lontana dalla Casa Bianca dopo le sue travagliate dimissioni tiene una ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Rivelazione shock di Karla Souza : Lo scandalo molestie che negli ultimi mesi ha infiammato Hollywood non si arresta. Karla Souza che nella serie How To Get AWAY WITH MURDER interpreta Laurel Castillo, in un’intervista alla CNN en Espanol ha fatto una Rivelazione shock. Nel corso della trasmissione l’attrice messicana 32enne, ha confessato di essere stata vittima di un abuso agli albori della sua carriera. Anche se Karla ha rifiutato di fare il nome del regista che l’ha ...

Karla Souza di HOW to Get Away with Murder svela : “Sono stata molestata e stuprata da un regista” : Karla Souza di How to Get Away with Murder ha rivelato di aver subito prima molestie e poi uno stupro da parte di un regista, del quale ha preferito non rivelare il nome, con il quale ha lavorato durante i primi tempi della sua carriera. In un'intervista con CNN en Espanol l'attrice messicana, famosa per dare il volto a Laurel Castillo nella serie nota in Italia come Le regole del delitto perfetto, ha raccontato di come il fatto sia accaduto ...

Nba - Jokic sHOW - e Nuggets battono Bucks : ANSA, - ROMA, 16 FEB - Soltanto due partite nel turno Nba di questa notte, ma non sono mancate le emozioni. In particolare quelle suscitate dal singolare record di Nikola Jokic, il serbo dei Denver ...

Tutte le foto del crossover di Scandal e HOW To Get Away with Murder - Olivia e Annalise con Mellie alla Casa Bianca : Lo sguardo più efficace sul crossover di Scandal e How To Get Away with Murder in arrivo il prossimo primo marzo su ABC lo forniscono le decine di foto promozionali dei due episodi. Il crossover di Scandal e How To Get Away with Murder si comporrà infatti di due diversi episodi inseriti in entrambe le linee narrative: si tratta del dodicesimo della settima stagione di Scandal, dal titolo Allow Me to Reintroduce Myself, e del dodicesimo della ...

HOW to Get Away with Murder 4×12 - un episodio tutto sommato blando per presentare Olivia Pope (recensione) : Attenzione! Questa recensione contiene spoiler degli eventi di How to Get Away with Murder 4x12, episodio andato in onda negli Stati Uniti e attualmente inedito in Italia. Più si va avanti con How to Get Away with Murder, più sembra di giocare a Cluedo: l'ePopea della famiglia Castillo non sembra avere fine, tra mamma e papà con le mani in pasta in più omicidi dei Soprano. (che poi, perché la madre di Laurel parla francese?) E quindi no, a ...