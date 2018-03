Heather Parisi e Giulia Michelini al serale di Amici 17

lanostratv

: Amici 17 puntata 24 marzo 2018: Heather Parisi nel cast Bryan al serale - #Amici #puntata #marzo #2018: #Heather - zazoomnews : Amici 17 puntata 24 marzo 2018: Heather Parisi nel cast Bryan al serale - #Amici #puntata #marzo #2018: #Heather - Cinziadlp : Commissione esterna del serale di #Amici17 da Heather Parisi a Giulia Michelini e Simona Ventura e nuovi ingressi - paixale1982 : Qualcuno faccia ballare Cicale a @heather_parisi e @Simo_Ventura...il web impazzirebbe e lo share arriverebbe al 40%! -

(Di sabato 24 marzo 2018)17 anticipazioni: arrivanoMancano davvero pochissime settimane all’inizio deldi17. E quest’anno Maria De Filippi ha già annunciato, che non ci saranno i classici coach come da diversi anni a questa parte. Ma questa non sarà l’unica novità perchè tornerà finalmente la diretta. Inoltre non ci sarà più la classica giuria come nelle ultime edizioni. E proprio a tal proposito la conduttrice, giusto poco fa, ha asserito, che ce ne saranno ben due: una formata dai professori e un’altra da esterni. A quel punto la De Filippi ha mandato in onda due video per annunciare chi saranno i primi membri della giuria esterna:e l’attrice di grande successo. Un annuncio, che in pochissimi minuti ha fatto esplodere i social. L’ultima apparizione televisiva dellaè stata in occasione del programma co – condotto ...