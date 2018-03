Heather Parisi al serale di Amici 2018

davidemaggio

(Di sabato 24 marzo 2018)Il primo nome ve l’abbiamo già dato noi (Simona Ventura). Il secondo è stato ufficializzato durante la diretta del sabato died è una showgirl completa, di quelle che non esistono più. Nella commissione esterna, composta da 6 elementi, ci sarà. La scoperta a stelle e strisce di Pippo Baudo ha accettato l’invito di Maria De Filippi rimettendosi così in gioco dopo l’esperienza – non senza polemiche – di NemicAmatissima su Rai1, al fianco di Lorella Cuccarini.