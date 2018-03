Guida al Mondiale 2018 di Formula 1

MotoGP - Mondiale 2018 : tutti gli italiani al via. Valentino Rossi Guida la truppa del Bel Paese : Manca sempre meno al via del Mondiale MotoGP 2018 (18 marzo). In occasione del GP del Qatar di Losail, consueto esordio della classe regina del MotoMondiale, saranno 5 i piloti italiani che si cimenteranno nella massima categoria sulle due ruote. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi non hanno bisogno di presentazioni. Il ducatista, secondo l’anno scorso, punta al bersaglio grosso e vuol riconfermarsi mentre il “Dottore” va a ...

Moto2 - Mondiale 2018 : tutti gli italiani al via. Francesco Bagnaia Guida la truppa italiana - Romano Fenati il rookie : Il 18 marzo scatterà il MotoMondiale 2018 con le tre classi Moto3, Moto2 e MotoGP ad animare la scena sul tracciato di Losail (Qatar). Nella media cilindrata ci sono cambiamenti e conferme tra i piloti che daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo e raccogliere l’eredità di Franco Morbidelli, salito di categoria (MotoGP). Il ruolo di grande favorito spetta ad Alex Marquez, che lo scorso anno ha visto trionfare il suo compagno di squadra ...

Motocross - Mondiale 2018 : come vedere le gare in tv. La Guida completa : Manca poco all’inizio del Mondiale Motocross 2018. Domenica 4 marzo è il giorno della prima gara, in Argentina, sul circuito di Neuquen. Riparte la caccia ad Antonio Cairoli, tornato l’anno scorso alla vittoria del titolo iridato e anche quest’anno l’uomo da battere. I suoi primi rivali saranno l’olandese Jeffrey Herlings, lo sloveno Tim Gajser e il francese Romain Febvre. Intrigante anche il Mondiale MX2, dove a ...