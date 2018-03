GP d' Australia le statistiche dei top dopo le qualifiche

sport.sky

: GP d’Australia le statistiche dopo le qualifiche - ViviCapena : GP d’Australia le statistiche dopo le qualifiche - Annalis05673435 : RT @f1grandprixit: F1 | Statistiche, GP Australia: Michael Schumacher il pilota con più successi - - ferrarilunicoVA : F1 | Statistiche, GP Australia: Michael Schumacher il pilota con più successi - News Formula 1 -

(Di sabato 24 marzo 2018) Hamilton 73pole in carriera: Albert Park è il primo circuito in cui parte in pole 7 volte, eguagliando il valore di Schumacher a Barcellona ed Ungheria. Il record assoluto di 8 pole in un circuito è ...