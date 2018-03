GP d' Australia 2018 | le prove ufficiali viste dalla pista

Via al mondiale di F1 2018. Super Hamilton conquista la pole in Australia - poi le Ferrari : Ci siamo, è iniziato il mondale di Formula 1 e in Australia si riparte con Hamilton davanti a tutti. Il campione del mondo della Mercedes conquista la sua settima pole position all'Albert Park Circuit di Melbourne, la numero 73 in carriera con un Super giro 1'21'164. Dietro al pilota inglese, con un distacco di 0'...

Formula 1 Australia 2018 : Orario Gara - Info Diretta Streaming E Diretta TV : F1 Australia Diretta tv e Diretta Streaming: Orario Gara, a che ora inizia, dove si vede. Formula 1 Australia 2018: orari, Streaming, Diretta tv, Diretta live, replica. Tutto quello che devi sapere sulla Gara di Formula 1 Australia 2018 lo trovi qui! Diretta Formula 1 Gara Oggi Orari – Australia 2018 A che ora e dove […]

F1 - GP Australia 2018 : Valtteri Bottas sostituisce il cambio. Scatterà in 15^ posizione : Valtteri Bottas ha dovuto sostituire il cambio sulla sua W09 dopo lo schianto in cui è incappato durante le qualifiche del GP di Australia, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese della Mercedes, andato a muro in avvio di Q3, dovrà così scattare in 15esima posizione subendo una retrocessione di cinque posizioni in griglia come previsto dal regolamento. Si preannuncia dunque una gara estremamente complicata per la seconda guida ...

Formula 1 - GP d'Australia 2018. L'analisi tecnica delle qualifiche : La stagione 2018 inizia come si era conclusa quella precedente, con la pole position numero 73 di Lewis Hamilton. Il quattro volte campione del mondo nell'ultimo tentativo del Q3 è riuscito a realizzare un giro impressionante rifilando alle Ferrari Raikkonen e Vettel oltre mezzo secondo. La Mercedes, nel momento cruciale delle qualifiche, ...

Orario F1 - gara GP Australia 2018 (domenica 25 marzo) : su che canale vederla in tv? Il programma - la diretta e le repliche. Occhio all’ora legale… : Domenica 25 marzo si correrà il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Melbourne andrà in scena una battaglia campale per la vittoria: Lewis Hamilton scatterà dalla pole position e dovrà guardarsi le spalle dalle arrembanti Ferrari che hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e conquistare una fantastica vittoria. Kimi Raikkonen scatterà accanto al Campione del Mondo mentre Sebastian ...

Formula 1 Gp d'Australia 2018 : Havaianas brand del Team Force India : Un sentimento decisamente reciproco: 'È un piacere portare Havaianas nel mondo della Formula 1. E quale posto migliore per il suo famoso logo se non l'halo? L'ingegnosa mossa di questo ...

Formula 1 2018 - GP Australia. Hamilton pole da superman - Ferrari non spaventarti : Rispetto alla situazione dello scorso anno a Melbourne, in casa Ferrari ci sono due le variabili: 1, In prima fila non c'è Vettel, ma Raikkonen, che non la prendeva, in Australia, dal 2007, quando poi ...

Formula 1 : al via in Australia (esclusiva Sky) il Mondiale 2018. Ecco il calendario completo (4 gare in chiaro su Tv8 e una anche su Rai 1) : Formula 1 Con la pole position di Hamilton e le due Ferrari a seguire (Raikkonen secondo e Vettel terzo), scatta il Mondiale 2018 di Formula 1. Come da tradizione, la stagione si apre in Australia, sul circuito di Melbourne, primo dei 21 gran premi in programma. Sky trasmetterà live tutte le gare, di cui 17 in esclusiva, mentre le altre 4 andranno in chiaro su Tv8 e una su Rai 1 (il GP d’Italia del 2 settembre). Formula 1, Mondiale 2018: ...

F1 - previsioni meteo GP Australia 2018 : gara sotto la pioggia? Rischio acqua a Melbourne : Il meteo potrebbe condizionare il GP di Australia, prima prova del Mondiale di Formula Uno. La gara, in programma domenica 25 marzo alle ore 07.10 italiane (le 17.10 locali), potrebbe infatti disputarsi sotto l’acqua. C’è infatti la possibilità che la pioggia faccia capolino su Melbourne e che colpisca il tracciato di Albert Park anche se per l’orario dell’evento c’è una ridotta probabilità (nell’ordine del ...

F1 - GP Australia 2018 : la Ferrari è competitiva! Passo gara importante - Vettel e Raikkonen possono giocarsela con Hamilton : Lewis Hamilton ha letteralmente dominato le qualifiche piazzando un giro fenomenale e ineguagliabile ma la Ferrari ha lasciato intuire di essere ben presente e di poter concretamente lottare per la vittoria. Questo è quello che ci ha regalato il sabato del GP di Australia in vista di una gara che si preannuncia molto equilibrata e avvincente: il Campione del Mondo ha sbaragliato la concorrenza con una delle sue proverbiali tornate da fenomeno, ...

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY - qualifiche live : Hamilton in pole! Bene le Ferrari - Gp Australia 2018 - : Diretta Formula 1 F1 qualifiche live Gp Australia 2018 Melbourne, cronaca e tempi delle sessioni per stabilire la pole position ad Albert Park , oggi, .

F1 - GP Australia 2018 : come vedere in tv e in Diretta Streaming la gara di domani (domenica 25 marzo). L’orario d’inizio e il programma completo : Domenica 25 marzo si disputerà la gara del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Si preannuncia una corsa estremamente appassionante e avvincente, sarà lotta vera per la vittoria tra i grandi protagonisti del campionato. Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti grazie al giro perfetto confezionato in qualifica ma il Campione del Mondo non può dormire sonni tranquilli: alle sue spalle ci sono delle ottime Ferrari che possono davvero ...

F1 GP Australia 2018 - Lewis Hamilton : “E’ stato il miglior giro del fine settimana. La Ferrari ha migliorato molto la potenza del motore” : 73esima pole in carriera, settimo sigillo in qualifica in Australia, Lewis Hamilton semplicemente devastante. 1’21″164 per l’alfiere della Mercedes e prima piazza conquistata nel primo time-attack del Mondiale 2018 di F1. Una prestazione di altissimo profilo del pilota e di grande potenza del motore della W09. “Non è stato semplice. Sono stato sorpreso dalla velocità nella Q1 della Ferrari: la loro potenza è sembrata ...

