Gp Australia | Bottas retrocede in griglia | partirà quindicesimo

F1 - GP Australia 2018 : Valtteri Bottas sostituisce il cambio. Scatterà in 15^ posizione : Valtteri Bottas ha dovuto sostituire il cambio sulla sua W09 dopo lo schianto in cui è incappato durante le qualifiche del GP di Australia, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese della Mercedes, andato a muro in avvio di Q3, dovrà così scattare in 15esima posizione subendo una retrocessione di cinque posizioni in griglia come previsto dal regolamento. Si preannuncia dunque una gara estremamente complicata per la seconda guida ...

F1 Australia - Bottas scivola al 15° posto : «Cominciato male» : MELBOURNE - La stagione del secondo pilota Mercedes è partita come peggio non poteva. Incidente nelle Q3 e Gran Premio compromesso. Domani servirà una grande prestazione per rimediare, partirà 15°. '...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : Vettel nuovo record della pista in Q2 davanti ad Hamilton e Bottas. Sarà grande sfida in Q3 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d'Australia 2018 , primo appuntamento del Mondiale di F1. Finalmente ci siamo! Mercedes, Ferrari e Red Bull sono ...