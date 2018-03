Governo | Quirinale | consultazioni subito dopo Pasqua

Verso il nuovo Governo : a breve via alle consultazioni al Quirinale : Il prossimo 3 aprile, presumibilmente, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, darà il via alle consultazioni e ascolterà i vari gruppi parlamentari che lo guideranno nella scelta per il conferimento dell'incarico di governo. Ecco tutte le tappe.Continua a leggere

No del Quirinale ad un Governo a tempo : Dal Colle arrivano i primi segnali in vista delle consultazioni: escluso un governo a termine per tornare poi al voto e un prolungamento dell'esecutivo Gentiloni -

Gianni Letta in missione al Quirinale : così può convincere Sergio Mattarella a fare un Governo senza M5s e Luigi Di Maio : La tensione tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi resta altissima, col secondo che teme che il primo possa sfasciare l'alleanza di centrodestra pur di formare un governo, magari col M5s. 'Caro Matteo,...

Nuovo Governo - ecco la strategia del Quirinale : Niente fretta e governo unitario: Mattarella vuole un esecutivo in grado di scrivere la Finanziaria. I colloqui con i partiti potrebbero iniziare dopo Pasqua governo di scopo, tecnico o del Presidente.

ORFINI - ALLEANZA CON M5S? FINE DEL PD/ “Camere a Lega e Di Maio - no al Governo. Renzi non andrà al Quirinale” : Matteo ORFINI, l'ALLEANZA con M5s sarebbe la FINE del Pd: Camere a Lega e Di Maio, “lo reputo giusto. No al governo dem, il 5 aprile l'Assemblea Pd. Renzi non andrà al Quirinale"(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Salvini pronto per il Governo : "Coalizione unita al Quirinale" : pronto per Palazzo Chigi, guardando a sinistra. Matteo Salvini 'non si scansa', esclude passi indietro e studia possibile alchimie per far quadrare un governo. E intanto, appunto, strizza l'occhio ai ...

MATTARELLA CONSULTAZIONI AL QUIRINALE/ Berlusconi rompe il silenzio : "A Salvini il mandato di Governo" : MATTARELLA, CONSULTAZIONI al Qurinale: passa nelle mani del Presidente della Repubblica la patata bollente dopo le elezioni politiche. A chi affiderà l'incarico di formare un governo?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:34:00 GMT)

Di Maio invia al Quirinale la lista dei ministri : Tridico al lavoro - Pesce al Mipaf - Conte alla PA. Gentiloni : «Surreale Governo ombra ora» : Pasquale Tridico, economista, per il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale. Alessandra Pesce, dirigente Mipaf, all'Agricoltura; Giuseppe Conte, professore di Diritto Privato, per il...

Elezioni : oggi lista M5S con squadra Governo al Quirinale : Roma, 27 feb. , AdnKronos, La lista della squadra con cui il M5S vorrebbe andare al governo, a quanto apprende l'Adnkronos, arriverà questo pomeriggio al Quirinale.