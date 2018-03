Governo | Gentiloni si è dimesso | in carica per affari correnti

Casellati al Senato - Fico alla Camera/ Presidenti eletti - Gentiloni si dimette : rebus Governo per M5s e Lega : Casellati al Senato, Fico alla Camera: eletti i nuovi Presidenti, grazie anche all'accordo fra Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia. Si è dimesso Paolo Gentiloni: rebus governo(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:56:00 GMT)

Risorge il Cnel con le 48 nomine del Governo Gentiloni : 'E' tutta gente competente, di cui non si conosco la casacca politica. Un tempo ci parcheggiavano i dinosauri, quel tempo è passato. E fa i nomi di alcuni esperti nominati oggi: l'ex ministro ...

Governo : Calderoli - Gentiloni fermi regalo alla Francia : Roma, 17 mar. (AdnKronos) – “Non possiamo regalare alla Francia, sulla base di un trattato mai ratificato dal Parlamento italiano, un’importante porzione di acque territoriali in Liguria e Sardegna, tratti di mari ricchissimi di fauna ittica, fondamentali per la nostra pesca, e fondali marini ricchissimi di idrocarburi con giacimenti molto promettenti, capaci di fornire nel giro di pochi anni decine di miliardi di metri cubi di ...

Governo : Rosato - esecutivi Renzi e Gentiloni saranno rimpianti : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – “La stagione delle riforme non è finita. Abbiamo fatto tanti errori, ma anche tante cose buone. La stagione dei Governi Renzi e Gentiloni è stata positiva per Italia, tra qualche anno guarderanno indietro e rimpiangeranno quelle stagioni, quando facevamo le cose, quando mettevamo le risorse, abbassavamo le tasse e davamo più soldi agli italiani”. A dirlo a Palermo è stato il presidente uscente del ...

Dj Fabo - l’appello di Cappato a Gentiloni : “Il Governo non difenda il reato di aiuto al suicidio” : Scrittori, docenti di diritto e cittadini in queste ore si stanno mobilitando per difendere Marco Cappato, accusato di aiuto al suicidio per la morte di Dj Fabo, e chiedere al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni di non dare mandato all'Avvocatura di Stato per difendere la costituzionalità del reato che dovrà essere valutato nelle prossime settimane dalla Consulta, come da richiesta della Corte d'Assise di Milano.Continua a leggere

Governo : Gentiloni - ricucire ferite nostro Paese : Secondo il presidente del consiglio, Paolo Gentiloni, chi governa "deve avere la consapevolezza" che "bisogna mettere al centro il ricucire le ferite del nostro Paese, ancora evidenti soprattutto al ...

I redditi dei ministri del Governo Gentiloni : Fedeli la più ricca - Lorenzin fanalino di coda : Il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli rimane, anche quest'anno, la più ricca del governo Gentiloni. fanalino di coda, Beatrice Lorenzin, titolare del dicastero della Salute. E' quanto si...

Eutanasia - appello di Cappato a Gentiloni : “Governo non si costituisca alla Consulta per difendere legge fascista” : Un appello al governo uscente di Paolo Gentiloni a “non difendere davanti alla Corte costituzionale il codice penale fascista sull’aiuto al suicidio”. A presentarlo, oggi a Montecitorio, l’associazione Luca Coscioni con Marco Cappato, Filomena Gallo e Mina Welby. “È una decisione politica e la politica non si ferma, mentre si cercano maggioranze e mentre in campagna elettorale i temi dei diritti civili sono ...

Carlo Calenda : "Renzi ha sbagliato a non candidare Gentiloni - un Governo di transizione con tutti è la soluzione migliore" : "Paolo Gentiloni è la figura che più di tutte può rappresentare il Pd. Secondo me dovrebbe essere il candidato naturale alla presidenza del Consiglio. E Renzi ha sbagliato a non candidarlo già nelle ultime elezioni. È un leader naturale". Così il ministro dello Sviluppo economico e neoiscritto al Pd, Carlo Calenda, a Circo Massimo su Radio Capital.Sullo stallo per la formazione del governo, Calenda dice: ...

