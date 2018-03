Google Telefono 18 prepara la strada ad Android P | ottimizza la barra in basso e non solo

Google aggiorna Maps e Telefono con piccoli ritocchi grafici e funzionali : Google Maps e Google Telefono sono state aggiornate nel Play Store con piccole novità, che vanno a migliorare l'esperienza generale di utilizzo e a ritoccare qualche elemento grafico. L'articolo Google aggiorna Maps e Telefono con piccoli ritocchi grafici e funzionali proviene da TuttoAndroid.

Google Allo Web presto dovrebbe funzionare anche senza un telefono connesso alla rete : Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, il client Web di Google Allo prima o poi sarà completamente indipendente da un telefono connesso alla rete L'articolo Google Allo Web presto dovrebbe funzionare anche senza un telefono connesso alla rete proviene da TuttoAndroid.

Google Telefono 17 nasconde una nuova schermata principale - con la barra in basso : Google sta lavorando per riorganizzare la schermata principale dell'applicazione Google Telefono e a suggerirlo è l'analisi dell'ultimo aggiornamento, versione 17, distribuito un paio di giorni fa. L'articolo Google Telefono 17 nasconde una nuova schermata principale, con la barra in basso è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Telefono introduce le chat heads con la versione 17 e lavora al supporto RTT : Google Telefono si aggiorna alla versione 17 introducendo le chat heads per le chiamate in corso, con una serie di funzioni richiamabili con un semplice tocco. Nel codice invece si nascondono alcuni indizi che fanno pensare all'imminente arrivo dei servizi RTT (real Time Text). L'articolo Google Telefono introduce le chat heads con la versione 17 e lavora al supporto RTT è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Le segreterie telefoniche costano? L’escamotage arriverebbe da Google Telefono (solo negli USA - per ora) : Il maggior freno alla diffusione delle segreterie telefoniche degli operatori è stato il costo di gestione richiesto. Google Telefono potrebbe risolvere la questione L'articolo Le segreterie telefoniche costano? L’escamotage arriverebbe da Google Telefono (solo negli USA, per ora) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.