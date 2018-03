Golf | Molinari si arrende al nÂ°2 del mondo Thomas | eliminato

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari si arrende contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Fuori dai giochi anche Spieth - Day e McIlroy : Si interrompe sul più bello la corsa di Francesco Molinari nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’Europeam Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club, in Texas. Molinari si è arreso allo strapotere dello statunitense Justin Thomas, che ha letteralmente dominato la sfida, accrescendo il suo vantaggio buca dopo buca e chiudendo la pratica già alla 13 ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari vince ancora e si gioca tutto contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Già fuori Dustin Johnson e Jon Rahm : Percorso netto per Francesco Molinari, che conquista la seconda vittoria in due sfide e si giocherà tutto all’ultimo incontro del suo raggruppamento nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Molinari ha messo in mostra doti da grande agonista, piazzando l’allungo decisivo contro lo statunitense Luke ...

Golf - Molinari show in Texas - ko Johnson : ANSA, - ROMA, 23 MAR - Francesco Molinari cala la doppietta e Dustin Johnson, leader mondiale e campione uscente, viene eliminato. Fatale, per l'americano, la sconfitta , la seconda consecutiva, ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari parte a razzo nel WGC-Dell Technologies Match Play : Francesco Molinari in grande spolvero nella prima giornata del WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Nel format a eliminazione che va in scena in Texas, i migliori 64 giocatori del ranking sono suddivisi in 16 gruppi composti da 4 elementi, che si sfidano in tre round per definire il vincitore di ...

Golf - in Texas male i big - bene Molinari : Il primo, campione uscente e leadermondiale, ha perso a sorpresa il primo match contro l'austriacoBernd Wiesberger , n.56 al mondo, . Mentre il nordirlandese,fresco vincitore dell'Arnold Palmer, è ...

Golf - Arnold Palmer Invitational : Woods a caccia della vittoria. Molinari in ripresa : Arnold Palmer, LA PROGRAMMAZIONE IN DIRETTA ESCLUSIVA E IN ALTA DEFINIZIONE SU SKY: Domenica 18 marzo: dalle 20.30 alle 23.30 , Sky Sport 3 HD, TUTTI I VIDEO DI Golf Guarda tutti i video

Golf - Palmer Invitational rallenta Woods ed è 17° dopo due giri - risale Francesco Molinari : A 36 buche dal termine l'ex numero uno al mondo è ora lontano 7 colpi dalla vetta condivisa dunque dallo svedese Henrik Stenson , vice campione olimpico in carica, e dallo statunitense Bryson ...

Golf - Arnold Palmer Invitational : scende Woods. Francesco Molinari in rimonta : L'ex numero 1 del mondo ha girato in 72 con due bogey sulle prime nove e due birdie sulle seconde. Qualche errore e alcune prodezze in un turno in cui il putting lo ha sorretto al punto che sui green ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau aggancia Henrik Stenson in vetta all’Arnold Palmer Invitational. Tiger Woods perde quota - risale Francesco Molinari : Henrik Stenson resta al comando dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), ma con lui in vetta ora c’è anche uno statunitense. Bryson DeChambeau ha realizzato il miglior giro di giornata in 66 colpi (-6) e ha agganciato lo svedese in testa alla classifica nel torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. ...

Golf - Pga Tour : Woods subito in alta classifica - attardato F. Molinari : ORLANDO - Tiger Woods conferma di essere in forma strepitosa. L'ex numero uno del mondo è settimo con 68 , -4, colpi dopo il primo giro dell'Arnold Palmer Invitational , PGA Tour, che si sta svolgendo ...

Golf - Arnold Palmer Invitational : Woods subito all'attacco. Molinari - partenza lenta : Nel primo round dell' Arnold Palmer Invitahional , API, ancora una grande prova per Tiger Woods . L'ex numero uno al mondo, dopo 18 buche, è settimo a quattro colpi dallo svedese Henrik Stenson , -8 sul totale, , leader solitario del torneo del PGA Tour. Dopo il secondo posto ottenuto al Valspar Championship, la "...

Golf - Arnold Palmer Invitational : sul green Woods e Molinari : L'ex numero 1 del mondo prenderà parte all' Arnold Palmer Invitational , PGA Tour, , sul percorso del Bay Hill Club & Lodge, a Orlando in Florida , dove sarà al via anche Francesco Molinari, dopo ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace trionfa nell’Hero Indian Open! Battuto Andrew Johnstone al playoff. Crollano Edoardo Molinari e Matteo Manassero : Matt Wallace trionfa nell’Hero Indian Open al termine di un duello tutto inglese e porta a casa il suo secondo trofeo nel circuito dell’European Tour dopo la vittoria nell’Open de Portugal 2017. Wallace ha prevalso alla prima buca di playoff sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi, piazzando un birdie alla 18 a fronte del par di Andrew Johnston, suo avversario allo spareggio decisivo, dopo la rimonta che ...