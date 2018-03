Golf | European Tour 2018 | Francesco Molinari si arrende contro Justin Thomas nel WGC-Dell

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari vince ancora e si gioca tutto contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Già fuori Dustin Johnson e Jon Rahm : Percorso netto per Francesco Molinari, che conquista la seconda vittoria in due sfide e si giocherà tutto all’ultimo incontro del suo raggruppamento nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo combinato tra i circuiti dello European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Molinari ha messo in mostra doti da grande agonista, piazzando l’allungo decisivo contro lo statunitense ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari vince ancora e si gioca tutto contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Già fuori Dustin Johnson e Jon Rahm : Percorso netto per Francesco Molinari, che conquista la seconda vittoria in due sfide e si giocherà tutto all’ultimo incontro del suo raggruppamento nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Molinari ha messo in mostra doti da grande agonista, piazzando l’allungo decisivo contro lo statunitense Luke ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari parte a razzo nel WGC-Dell Technologies Match Play : Francesco Molinari in grande spolvero nella prima giornata del WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Nel format a eliminazione che va in scena in Texas, i migliori 64 giocatori del ranking sono suddivisi in 16 gruppi composti da 4 elementi, che si sfidano in tre round per definire il vincitore di ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace trionfa nell’Hero Indian Open! Battuto Andrew Johnstone al playoff. Crollano Edoardo Molinari e Matteo Manassero : Matt Wallace trionfa nell’Hero Indian Open al termine di un duello tutto inglese e porta a casa il suo secondo trofeo nel circuito dell’European Tour dopo la vittoria nell’Open de Portugal 2017. Wallace ha prevalso alla prima buca di playoff sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi, piazzando un birdie alla 18 a fronte del par di Andrew Johnston, suo avversario allo spareggio decisivo, dopo la rimonta che ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace e Shubhankar Sharma in vetta al’Hero Indian Open. Crolla Emiliano Grillo - azzurri nelle retrovie : Emiliano Grillo Crolla nel terzo giro dell’Hero Indian Open e ad approfittarne sono un inglese e un Indiano. L’argentino ha sprecato tutto il vantaggio acquisito fino a metà gara, realizzando un round in 78 colpi (+6) e piombando al quarto posto nel torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi. In vetta ora si trovano l’inglese ...

Golf - European Tour 2018 : Emiliano Grillo consolida la leadership nell’Hero Indian Open. Edoardo Molinari a ridosso dei migliori - crolla Matteo Manassero : Emiliano Grillo vola a metà gara dell’Hero Indian Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi. L’argentino ha realizzato un secondo giro sensazionale in 68 colpi (-4), allungando in vetta alla classifica fino a quota -11 e acquisendo 4 lunghezze di vantaggio sul suo più immediato inseguitore, l’Indiano Shubhankar Sharma, ...

Golf - European Tour 2018 : Matteo Manassero vola nel primo giro dell’Hero Indian Open! L’azzurro è secondo dietro a Emiliano Grillo : Matteo Manassero fenomenale nel primo giro dell’Hero Indian Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi. L’azzurro è secondo al termine del primo round con una tornata in 67 colpi, che lo pone a quota -5 a pari merito con lo spagnolo Pablo Larrazabal, lo statunitense Paul Peterson, il francese Adrien Saddier e il sudafricano ...

Golf - European Tour 2018 : George Coetzee profeta in patria nello Tshwane Open! Lorenzo Gagli rimonta fino al 29° posto : George Coetzee profeta in patria. Il sudafricano trionfa nello Tshwane Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 71 del Pretoria Country Club di Waterkloof, in Sudafrica. Coetzee ha bissato la vittoria conquistata nel 2015 con una prova di grande solidità, soprattutto nei momenti chiave della contesa. Giunto al rush finale con 4 lunghezze di vantaggio, ha dovuto attendere la sospensione ...

Golf - European Tour 2018 : George Coetzee rafforza la sua leadership nello Tshwane Open - Lorenzo Gagli perde quota : George Coetzee rafforza la sua leadership nello Tshwane Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Pretoria Country Club di Waterkloof, in Sudafrica. L’idolo di casa ha concluso il terzo round in 68 colpi (-3), salendo a quota -14 e acquisendo ulteriore margine rispetto ai suoi rivali, ora distanti due lunghezze. Sul podio per ora si trovano il finlandese Mikko ...

Golf - European Tour 2018 : George Coetzee vola al comando dello Tshwane Open. Lorenzo Gagli - che rimonta! Taglio letale per Nino Bertasio e Andrea Pavan : Cambia il leader ma è sempre un sudafricano a comandare nello Tshwane Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Pretoria Country Club di Waterkloof, in Sud Africa. George Coetzee ha realizzato il miglior giro di giornata, chiudendo il round in 64 colpi (-7) e arpionando la vetta della leaderboard a quota -11. Una tornata con ben 7 birdie e nessun errore ha consentito a ...

Golf - European Tour 2018 : Louis De Jager in testa allo Tshwane Open - Nino Bertasio si difende nel primo giro : Un uomo solo al comando al termine del primo giro dello Tshwane Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Pretoria Country Club di Waterkloof, in Sudafrica. Louis De Jager fa la voce grossa davanti al pubblico di casa, piazzando un giro immacolato in 64 colpi con 7 birdie e una chiusura da fenomeno che gli hanno consentito di svettare in testa con 7 colpi sotto il par. Alle ...

Golf - European Tour 2018 : Eddie Pepperell vince il Commercial Bank Qatar Masters. Renato Paratore chiude quarto : Eddie Pepperell ha vinto il Commercial Bank Qatar Masters di Doha. L’inglese ha vinto il testa a testa con il connazionale Oliver Fisher, che ha tentato una rimonta disperata nel finale. Pepperell ha infatti disputato un quarto giro regolare con tre birdie e un bogey, chiudendo a -18 e approfittando così del round di Fisher, al quale non sono bastati cinque birdie nelle seconde nove per recuperare i tre bogey della prima parte. Alla fine è ...

Golf - European Tour 2018 : Andrea Pavan e Lorenzo Gagli al quarto posto del Commercial Bank Qatar Masters. C’è un duo inglese in vetta : Continua a brillare il Golf italiano al Commercial Bank Qatar Masters di Doha. Andrea Pavan e Lorenzo Gagli sono stati autori di un gran terzo giro, portandosi entrambi al quarto posto, con lo score di -12. Tutti e due hanno realizzato un round in 67 colpi (5 sotto il par). Gran chiusura di Pavan, che dopo i tre birdie della prima parte è incappato in qualche bogey di troppo (3 alla fine), terminando però con un filotto di tre birdie nelle ...