Golden State in ansia | Curry si ferma ancora

Aldridge piega Golden State - altra tripla doppia per LeBron : ROMA - San Antonio batte i resti di Golden State , 89-75, e fa un altro passo importante verso i playoff. I Warriors, ormai rassegnati al secondo posto della Western Conference, hanno deciso di ...

NBA 2018 : un super LeBron James trascina Cleveland. Belinelli mette la firma nel successo di Philadelphia. San Antonio batte Golden State : Sono otto le partite della notte NBA. Per la prima volta senza Tyroon Lue in panchina, i Cleveland Cavaliers superano 124-115 i Milwaukee Bucks. Straordinario duello tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo: LBJ è semplicemente straordinario e chiude con una pazzesca tripla doppia da 40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre il greco si “limita” ad una doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi. Una vittoria importante comunque per i ...

Basket - Nba Houston inarrestabile - Golden State e Cleveland più forti degli infortuni : NEW YORK - Si dimostrano più forti degli infortuni che le stanno decimando Cleveland e Golden State, cogliendo due preziose affermazioni nella regular season di Nba che sta ormai volgendo al termine. ...

NBA 2018 : Golden State vince senza big. LeBron James show a Chicago! Ok Houston - Portland inarrestabile : Undici partite nella notte NBA. Bella vittoria della numero uno della Western Conference. Gli Houston Rockets superano in trasferta i New Orleans Pelicans per 107-101 grazie alla quasi tripla doppia di James Harden, che mette a referto 32 punti, 11 rimbalzi ed 8 assist. Sempre per la squadra di coach Mike D’Antoni importanti anche i 21 punti di Chris Paul e i 17 di Trevor Ariza. In casa Pelicans non bastano i 26 punti e 13 rimbalzi di ...

Blackout Golden State - non deludono Toronto e Boston : Blackout Golden State, non deludono Toronto e Boston Toronto resta la squadra da battere nella Eastern Conference: i Raptors hanno la meglio su Dallas (122-115) nella notte Nba spuntandola solo ai supplementari. Boston supera Orlando 92-83, Philadelphia archivia la pratica Brooklyn 116-120. Golden State, senza Curry e Durant, cade clamorosamente contro Sacramento 93-98. Westbrook con […] L'articolo Blackout Golden State, non deludono ...

Bogdanovic gela Golden State - ok Thunder e Sixers : ROMA - Nella notte NBA i Thunder vincono la quinta partita di fila superando i Clippers 121-113 grazie anche a Corey Brewer , 22 punti, , oltre alla consuete tripla doppia di Westbrook , 16 punti, 10 ...

NBA - allarme Golden State Warriors : Thompson - Durant e Curry tutti fuori per infortunio : Ma in un sport come il nostro certi infortuni possono succedere: sarebbe potuta andare peggio per tutti e tre".

NBA 2018 : Toronto vince ancora - Oklahoma ferma i Clippers. Golden State sconfitta da Sacramento : La stagione regolare NBA volge a rapidi passi verso il termine. Le squadre, in questo periodo, sono impegnate nelle ultime partite, che andranno a definire la classifica e di conseguenza gli accoppiamenti per i playoff, fondamentali per poi provare a vincere il titolo nella post season. Nella giornata odierna sei partite che hanno regalato anche risultati a sorpresa. Come la sconfitta dei Golden State Warriors, che potrebbero qualificarsi ai ...

Nba - Golden State-Los Angeles Lakers 117-106 : Durant - 26 - trascina i Warriors : I Warriors si rimettono in carreggiata. Battono i Lakers 117-106 pur senza Curry, Thompson e Green, tornando al successo dopo due sconfitte. La chiave è la coralità offensiva, nonostante l'assenza dei ...

Towns gela Golden State - Cavaliers travolti dai Lakers : ROMA - Senza Curry e Iguodala Golden State perde in casa dei Twolves 109-103, vittima negli ultimi minuti della straordinaria vena di Towns , 31 punti e 16 rimbalzi, . Minnesota ne manda sei in doppia ...

NBA 2018 : vincono Houston e Toronto - sconfitte per Golden State e Boston. Vince Philadelphia - mentre va ko Cleveland : Nove partite in una notte NBA che sorride particolarmente agli Houston Rockets e ai Toronto Raptors, che allungano in testa a Western ed Eastern Conference, sfruttando le sconfitte delle loro rivali, Golden State e Boston. Crolla ancora Cleveland che perde posizioni in classifica, mentre ad ovest la lotta playoff è davvero entusiasmante. Nonostante l’assenza di James Harden, tutto facile per Houston nel derby texano contro i Dallas ...

NBA Sundays : Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors : SEGUI IL LIVE : Nonostante infortunati di questo calibro, la partita " in diretta su Sky Sport 3 HD dalle 20:30, preceduta dallo Speciale Basket Room su LeBron James " proporrà comunque All-Star da una parte e ...

NBA - risultati della notte : Portland interrompe la striscia di Golden State - i Cavs cadono a L.A. : Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 125-108 IL TABELLINO Dopo neanche mezz'ora dalla fine della gara, Damian Lillard era già in vena di proclami, dichiarando a ESPN " We are the real deal ", ...

NBA 2018 : Toronto ferma la striscia di Houston. Portland e i Clippers battono Golden State e Cleveland : Sono dieci le partite della notte NBA. La sfida tra le due numero uno di Eastern e Western Conference viene vinta dai Toronto Raptors. I canadesi fermano dopo 17 successi consecutivi la striscia degli Houston Rockets, che cedono all’Air Canada Centre per 108-105. Sugli scudi la coppia Kyle Lowry-DeMar DeRozan: il primo chiude con 30 punti e 6 assist a referto, mentre il secondo firma 23 punti e 7 rimbalzi. Non bastano, invece, ai Rockets i ...