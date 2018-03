God of War pieno di segreti ed easter eggs | parla il director Cory Barlog

Director di God of War : "Kratos era un mostro - Atreus tirerà fuori la sua umanità" : Con il rapido avvicinarsi del lancio di God of War Cory Barlog, Director del gioco, ha l'occasione di parlarci maggiormente degli elementi distintivi che caratterizzano ogni elemento del titolo di Santa Monica, e in una recente intervista ha raccontato nel dettaglio del particolare rapporto che lega i due protagonisti, Kratos e suo figlio Atreus.Come ricorda Gaming Bolt, nei precedenti capitoli della serie Kratos era motivato solo dalla fame di ...

Barlog : "God of War? La cosa più spaventosa e più incredibile che abbia mai fatto" : "God of War è pronto, ragazzi! Avere in mano la copia master è un traguardo importante per un gioco. In realtà è uno dei "due passaggi chiave". Nel ciclo di sviluppo di un gioco le tappe più importanti sono "il semaforo verde" che dà inizio al vero e proprio sviluppo del gioco e la "copia master"". Queste le parole con cui il director dell'esclusiva PS4, Cory Barlog, esordisce in un articolo pubblicato sul PlayStation Blog. Un articolo ...

In God of War meno rabbia e più ragionamento : un Kratos molto umano all’orizzonte : Di tempo dal debutto della serie God of War all'interno del panorama videoludico ne è passato un bel po': correva infatti il 2005, e Kratos riuscì a imporsi all'attenzione di sterminate masse di giocatori grazie a un gameplay quanto mai fresco e dinamico che consentiva in sostanza di menare le mani senza badare troppo a fronzoli di sorta. Un successo che è cresciuto capitolo dopo capitolo, e che ha raggiunto il suo acme con un terzo capitolo ...

God of War entra in fase gold : God of War è, senza dubbio, uno dei titoli più attesi dell'anno per PS4 e molti giocatori non vedranno l'ora di immergersi nel prossimo capitolo della saga di Kratos, un episodio che, come saprete, introdurrà numerose novità, come ad esempio alcuni elementi "RPG". Il lancio del titolo si avvicina a grandi passi e, in vista dell'uscita, il director di God of War, Cory Barlog, ha annunciato via Twitter che il gioco è ora in fase gold. Per chi non ...

God of War non avrà alcuna schermata di caricamento : Manca sempre meno all'uscita di God of War, l'atteso action sviluppato da Santa Monica Studio in arrivo in esclusiva su PS4 il 20 aprile 2018. Sony ha recentemente pubblicato un nuovo video nel quale Dori Arazi, Director of Cinematography del gioco, parla del taglio cinematografico che Santa Monica ha voluto impostare in God of War, un lungo piano sequenza che seguirà le vicende dei due protagonisti senza alcuna interruzione.Come riporta ...

God of War : il gioco avrà una Photo Mode? : Come abbiamo potute vedere anche negli ultimi video condivisi del gioco, God of War sarà pieno di momenti mozzafiato nonché realizzato con un dettaglio visivo impressionante, per cui sarebbe quasi un peccato non poter immortalare le nostre sequenze preferite con una modalità foto.Come riporta Gamerant, se il prossimo God of War avrà una modalità foto è uno degli interrogativi al momento più diffusi riguardo al gioco. In una recente intervista ...

La modalità più difficile di God of War cambierà i nemici e i loro pattern d'attacco : Manca davvero poco all'uscita di God of War, l'atteso action sviluppato da SIE Santa Monica Studio in uscita il prossimo 20 aprile in esclusiva per PlayStation 4. In alcune interviste concesse a varie testate e riportate in un post su Resetera, il creative director del gioco Cory Barlog ha potuto parlare delle diverse modalità di difficoltà con le quali potremo intraprendere la storia, ben quattro.Se quelle più semplici si rivelano piuttosto ...

Tanti nuovi dettagli su God of War - tra difficoltà e durata : quanto visto finora è solo il 5% del gioco : In questi giorni abbiamo avuto Tanti dettagli su God of War: Sony e Santa Monica ci hanno infatti fornito nuovi video gameplay, impreziositi da informazioni aggiuntive sul combat system e sul gioco in generale. In queste ore sono emersi ulteriori dettagli, che non fanno che confermare l'incredibile spessore e vastità della nuova avventura di Kratos. Vediamo il tutto in ordine. Partiamo dalle recenti clip che ci hanno mostrato di God of War: i ...

Gli sviluppatori di God of War parlano dell'inclusione di elementi RPG : Uno dei più grandi cambiamenti del nuovo God of War rispetto ai titoli precedenti è che ora può essere definito quasi "un RPG d'azione": Kratos ha livelli, i nemici hanno livelli, avrete a disposizione la massima esplorazione per trovare bottino e equipaggiamento, e questi possono influenzare drasticamente il modo in cui Kratos affronterà le minacce nel mondo di gioco.Come riporta Gamingbolt, questa è in realtà una mossa in linea con ciò che ...

God of War come Dark Souls? Cosa ha detto il director sui combattimenti : Con God of War in uscita tra un mese, l'hype sta sicuramente crescendo sempre di più per il ritorno di Kratos. Per aiutare ad aumentare questo hype, Sony e il suo studio di Santa Monica hanno recentemente pubblicato un brutale filmato di 15 minuti di gameplay per il gioco. Inoltre, addirittura il director di God of War ha anche paragonato il combattimento del gioco alla famosa serie di Dark ...

God of War : la mitologia norrena protagonista anche nei prossimi capitoli : L'atteso God of War sta per approdare su PS4, il lancio del nuovo episodio della saga di Kratos si fa sempre più vicino e, per prepararvi a quello che vi aspetta in questa avventura, vi abbiamo già fornito la nostra anteprima dedicata al gioco.Ma mentre God of War si appresta al lancio, ecco arrivare notizie che ci parlano del futuro del franchise. Nello specifico, il Senior Community Strategist di Sony Santa Monica, Aaron Kaufman, ha svelato in ...

God of War : nessun programma per futuri DLC : God of War si discosta dalle altre produzioni moderne in fatto di DLC.Come riporta USgamer infatti, alla domanda se God of War potesse adottare un approccio alla Horizon Zero Dawn: Frozen Wilds nel lanciare una corposa espansione ad allargare la storia principale, il director del gioco Cory Barlog ha detto che, per il momento, non vi sono piani per DLC futuri."Mi piace raccontare una storia completa includendo tutte le mie idee fin dall'inizio" ...

